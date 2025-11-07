باشگاه خبرنگاران جوان- هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی عمومی افغانستان با حضور مقامات طالبان، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داخلی در تالار لویه جرگه کابل گشایش یافت.

احمدالله زاهد، معاون وزارت صنعت و تجارت طالبان، در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه سه‌روزه اعلام کرد: «تعداد کارخانه‌های فعال در کشور از سه‌هزار واحد به شش‌هزار و پانصد واحد افزایش یافته است.» وی همچنین از دستیابی افغانستان به خودکفایی در تولید ۱۳۰ قلم دارو خبر داد و گفت: «هم‌اکنون ۱۱۰ کارخانه داروسازی در کشور مشغول تولید ۲۳۰ نوع دارو هستند.»

معاون وزارت صنعت و تجارت طالبان با اشاره به لزوم ایجاد توازن بین واردات و صادرات تأکید کرد: «در چهار دهه گذشته واردات چندین برابر صادرات بوده و اکنون زمان اصلاح این روند فرا رسیده است.» وی حمایت از تولید داخلی را یک «مسئولیت ملی و شرعی» خواند و از تاجران خواست در تعیین قیمت‌ها، اصول شرعی و معیارهای بین‌المللی را رعایت کنند.

در ادامه این مراسم، توریالی هلمندی، رئیس اتحادیه دامپروران افغانستان، از سرمایه‌گذاری بیش از ۱.۵ میلیارد دلاری در بخش دامپروری خبر داد و گفت: «این بخش برای حدود ۳۰۰ هزار نفر اشتغالزایی کرده است.»

این نمایشگاه به عنوان نمادی از عزم ملی افغانستان برای گذار از اقتصاد وارداتی به صنعتی و صادرات‌محور توصیف شده و تا سه روز ادامه خواهد داشت.