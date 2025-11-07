معاون سخنگوی طالبان در واکنش به گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل متحد گفت کشت خشخاش در افغانستان کاهش ۹۹ درصدی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- در پی انتشار گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، اعلام کرد کشت مواد مخدر در افغانستان تا ۹۹ درصد کاهش یافته و آنچه باقی مانده تنها در مناطق صعب‌العبور صورت می‌گیرد.

فطرت در واکنش به این گزارش تأکید کرد که طالبان به داده‌هایی معتقد است که نشان می‌دهد کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان به نزدیک صفر رسیده است. وی همچنین از بی‌توجهی جامعه جهانی به نیازهای معیشتی کشاورزان افغان انتقاد کرد.

گزارش سازمان ملل که روز گذشته منتشر شد، از کاهش چشمگیر کشت خشخاش در افغانستان پس از ممنوعیت برداشت آن توسط طالبان در سال ۲۰۲۲ خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش  سطح زیر کشت خشخاش از ۲۳۲ هزار هکتار در سال ۲۰۲۲ به ۱۰٬۲۰۰ هکتار در سال ۲۰۲۴ رسیده که کاهش ۹۵ درصدی را نشان می‌دهد، تولید تریاک با کاهش ۳۲ درصدی به ۲۹۶ تن رسیده است و افغانستان که زمانی بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد افیونی جهان بود، اکنون شاهد افت بی‌سابقه‌ای در تولید این مواد است.

این در حالی است که تولید مواد مخدر سنتتیک مانند متامفتامین به دلیل سهولت تولید و شناسایی دشوارتر، همچنان رو به افزایش گزارش شده است.

