باشگاه خبرنگاران جوان- منابع خبری از وقوع درگیری تازهای در منطقه مرزی چمن-اسپینبولدک میان نیروهای طالبان و پاکستان خبر داده اند که به تعلیق مذاکرات دیپلماتیک دو طرف در استانبول انجامیده است.
رسانه پاکستانی سما تیوی گزارش داده که هیئت پاکستانی با ارائه شواهدی از تیراندازی بدون دلیل از سوی نیروهای طالبان، این موضوع را با طرف افغان در میان گذاشته و هماکنون هر دو هیئت در حال رایزنی با نهادهای ملی خود هستند.
از سوی دیگر، رسانههای افغانستان گزارش دادهاند که در پی حملات نیروهای پاکستانی به مناطق مرزی، شش غیرنظامی در شهرستان اسپینبولدک ولایت قندهار جان خود را از دست دادهاند. به نقل از این منابع، در این حملات که با استفاده از سلاحهای سنگین انجام شده، پنج عضو یک خانواده شامل چهار زن و یک مرد در منطقه ویش و یک زن در روستای وردکهای کشته شدهاند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعا کرده که نقض آتشبس از سوی نظامیان پاکستانی صورت گرفته و این گروه بهمنظور احترام به روند گفتوگوها از هرگونه واکنش نظامی خودداری کرده است.
هنوز علت دقیق این درگیری مشخص نشده و رسانه پاکستانی سما تیوی گزارش داده که با وجود این تنش، آتشبس میان دو طرف دوباره برقرار شده است.