باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه شیراز با اشاره به بی‌اعتمادی تاریخی نسبت به برخی کشور‌ها اظهار کرد: تجربه نشان داده کشور‌هایی مانند انگلیس، فرانسه و آلمان قابل اعتماد نیستند. در جنگ جهانی دوم، سلاح آلمانی در اختیار ما بود، اما باید پرسید آیا تکیه بر آلمان به سود ما تمام شد؟

او افزود: تاریخ معاصر بار‌ها ثابت کرده که اعتماد به قدرت‌هایی، چون انگلیس، آلمان و اخیراً آمریکا، اشتباهی بزرگ بوده و نباید دوباره تکرار شود.

امام جمعه شیراز با تأکید بر اینکه این بی‌اعتمادی به معنای قطع روابط اقتصادی منصفانه نیست، اظهار داشت: استقلال واقعی زمانی حاصل می‌شود که کشور در ابعاد مختلف به قدرت برسد.

او خاطرنشان کرد: قدرت تنها در داشتن موشک خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در همه عرصه‌ها، از جمله علمی، فرهنگی و اقتصادی، پیشرفت کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به اهمیت توسعه علمی، گفت: هوش مصنوعی یکی از حوزه‌هایی است که باید به‌طور عمیق مورد بررسی قرار گیرد.

او با تأکید بر لزوم بررسی فلسفی و فقهی هوش مصنوعی، اظهار داشت: ایران قدرتمند، ایرانی است که همه اقشار جامعه در مسیر پیشرفت آن مشارکت داشته باشند.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: باید به سطحی از اقتدار برسیم که هیچ کشوری به خاک ایران طمع نکند؛ این اقتدار با علم روز و تجهیزات پیشرفته حاصل می‌شود.

او همچنین بر نقش مؤمنان در تحقق حکمرانی مردم‌محور تأکید کرد و گفت: متدینین باید در مسیر ساختن جامعه‌ای مبتنی بر مشارکت و عدالت گام بردارند.

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنانش گفت: خطیب نماز جمعه نباید صرفاً به دنبال ایجاد جاذبه باشد، بلکه باید محتوای سخنرانی در اولویت قرار گیرد.

آیت‌الله دژکام در پایان، با اشاره به ضرورت حفظ حرمت افراد در فضای مجازی، هشدار داد: نباید با آبروی مردم در این فضا بازی کرد.