با پایان هفته نهم لیگ برتر بسکتبال، این مسابقات به تعطیلی موقت رفت تا ملی‌پوشان کشورمان خود را برای حضور در انتخابی جام‌جهانی آماده کنند. 

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم ملی بسکتبال ایران طی روز‌های ۶ و ۹ آذر و در چارچوب انتخابی جام‌جهانی در بیروت با عراق دیدار خواهد داشت. همچنین ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی نیز طی روز‌های ۱۶ تا ۳۰ آبان در ریاض برگزار می‌شود که طی آن تیم ملی سه نفره ایران در آن رقابت‌ها نیز به میدان می‌رود.

اردوی آماده‌سازی تیم ملی بسکتبال ایران با هدایت سوتیریوس مانولوپولوس، سرمربی یونانی تیم ملی از هفدهم آبان‌ماه در سالن زنده‌یاد محمود مشحون و از ساعت ۱۵ آغاز می‌شود تا ملی‌پوشان کشورمان خود را برای حضور در مرحله انتخابی جام جهانی بسکتبال آماده کنند.

ارسلان کاظمی، آرمان زنگنه، بهنام یخچالی، نوید رضایی‌فر، محمدسینا واحدی، سالار منجی، مبین شیخی، متین آقاجان‌پور، محمد امینی، مهدی جعفری، محمدمهدی رحیمی، محمدمهدی حیدری، حسن علی‌اکبری، جلال آقامیری، امیرحسین آذری، اشکان جعفری، سیدمحمد غفاری، امیرحسین طوسیان، رضا ملک‌دوست، فربد سعادت‌نیا و امین دهقان‌زاده نفراتی هستند که به این اردو فراخوانده شده‌اند.

بهنام یخچالی، محمد امینی، محمدسینا واحدی و سالار منجی نیز به دلیل حضور در تیم‌های خارجی در مراحل بعدی به اردو اضافه خواهند شد. مبین شیخی بازیکن تیم بسکتبال شهرداری گرگان هم پس از دیدار این تیم برابر ساجس لبنان به جمع ملی‌پوشان ملحق می‌شود.

بعد از اتمام برنامه‌های آماده‌سازی تیم‌های ملی برای این ۲ رویداد و بسته شدن پرونده ایران در بیروت و ریاض، رقابت‌های لیگ برتر از سر گرفته می‌شود. طبق برنامه دیدار‌های هفته یازدهم بعد از وقفه‌ای حدودا یک ماهه، ۱۳ آذر برگزار خواهد شد.

منبع: ایرنا 

برچسب ها: فدراسیون بسکتبال ، جام جهانی بسکتبال
