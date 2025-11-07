باشگاه خبرنگاران جوان ـ «ایران جان» عنوان رویدادی ملی است که با رویکرد تقویت همبستگی ملی در دستور کار رسانه ملی قرار گرفته است و همراستا با همین رویداد، شبکه نمایش باکس‌های هفتگی خود را به استان‌های مختلف اختصاص می‌دهد.

شبکه نمایش سیما در هفته خراسان فیلم‌هایی مرتبط با فرهنگ و تاریخ خراسان را در کنداکتور پخش خود قرار خواهد داد.

جدول پخش فیلم‌های هفته خراسان شبکه نمایش به این شرح است: شنبه ۱۷ آبان فیلم «صدا کن مرا» به کارگردانی محمد رضا زمانی پور، یکشنبه ۱۸ آبان فیلم «بی خوابی» به کارگردانی مرتضی رحیمی، دوشنبه ۱۹ آبان فیلم روز «چهل و یکم» به کارگردانی مرتضی معتمدی راد، سه شنبه ۲۰ آبان فیلم «فصل انارها» به کارگردانی محمد رضا زمانی پور، چهارشنبه ۲۱ آبان فیلم «عطر گل نرگس» به کارگردانی امین کاشرفی، پنج شنبه ۲۲ آبان فیلم «یاور» به کارگردانی عمار خطی و جمعه ۲۳ آبان فیلم «زعفرانی» به کارگردانی رضا غفاری این آثار به‌صورت روزانه و از ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود و این باکس ویژه تا روز جمعه ۲۳ آبان ماه به خراسان اختصاص خواهد داشت.

فیلم «صدا کن مرا» به کارگردانی محمدرضا زمانی پور روز شنبه، ۱۷ آبان ماه ساعت ۱۱ پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: کارگری به علت یک کینه قدیمی نسبت به یکی از کارگران کارگاه سرقتی را برای بدنام کردن او طراحی و اجرا می‌کند که ... مختار سائقی، احسان محمدیان، فهیمه جعفری، محمدرضا مرصعی، ساره مزروعی، سعیده سادات حسینی، عبداله اسماعیلی، علی شکری نیا، احمد حسینی مقدم، سید غلامرضا موسوی و مژگان شیخی از بازیگران این فیلم هستند.

«بی‌خوابی» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مرتضی رحیمی، یکشنبه ۱۸ آبان ماه ساعت ۱۱ روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: جوانی به نام محسن ناخواسته صمیمی‌ترین دوست خود صادق را به قتل می‌رساند. مادر صادق به دنبال قصاص قاتل اوست، اما اتفاقی می‌افتد که ... محمدحسن معینی، کبری گودرزی، کامران دهقان، زهرا محمدی، باقر شکوهی‌فر، علی شجره پورصلواتی، سعیده سادات کاظمی، مجتبی خواجوی‌نسب، محمدرضا شورابی، فاطمه یسنا فروزنده، سعید خسروی، صادق عرب، امید سعیدی، هادی یوسفی، مصطفی باقری و آزیتا ترکاشوند و محمد الهی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم «روز چهل و یکم» به کارگردانی مرتضی معتمدی راد دوشنبه ۱۹ آبان ماه ساعت ۱۱ پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است:

عبدالله اسماعیلی، سید علی حسینی، احمد حسینی مقدم، فرامرز مهدوی، ملیحه محمدی و صدیقه دلاوریان در این فیلم نقش آفرینی کرده‌اند.

فیلم «فصل انارها» به کارگردانی و تهیه کنندگی محمد رضا زمانی پور سه شنبه ۲۰ آبان ساعت ۱۱ روی آنتن می‌رود.

در خلاصه فیلم «فصل انارها» آمده است که عباس به همراه دوستش حنان از مرخصی به خانه می‌آیند؛ مادر برای آمدن عباس خانه را مرتب و تمیز کرده و چشم انتظار آمدنش است و امیدوار است سوگل و عباس که قبلا قرار ازدواجشان گذاشته شده اکنون جدی‌تر بتوانند برای خواستگاری و قرار عقد و عروسی برنامه ریزی کنند... زهرا حیاتی، ساره مزروعی، ایمان گلرو و احمد حسینی مقدم از بازیگران این فیلم هستند.

فیلم «عطر گل نرگس» به کارگردانی امین کاشرفی چهارشنبه ۲۱ آبان ساعت ۱۱ پخش می‌شود.

داستان فیلم درباره یک مستند ساز است که در پی ساختن فیلمی برای شهید امین الله باقی است، با مادر شهید مصاحبه می‌کند، و متوجه می‌شود که او مفقود الاثر است و قبر او فقط یک نماد است. او وصیت نامه شهید را از مادر شهید می‌گیرد و آن را داخل کیفش می‌گذارد، اما کیف او گم می‌شود و شخصی به نام مسعود کیف او را پیدا می‌کند و به خاطر مشکلات مالی زیادی که دارد مجبور می‌شود از پول‌های داخل کیف به صاحب خانه شان بدهد تا وسایلشان را بیرون نریزد. زن او که می‌دانست شوهرش پول ندارد به خرید‌های او مشکوک می‌شود تا اینکه کیف را پیدا می‌کند و وصیت نامه شهید را می‌خواند و... امین کاشرفی، احسان محمدیان، صدیقه بقائی‌فرد و زهرا حیاتی در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم «یاور» به کارگردانی عمار خطی و تهیه کنندگی مهرداد نیکنام پنج شنبه ۲۲ آبان ساعت ۱۱ تماشایی می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یاور جوانی است که به خاطر سرقت از سوی دادگاه به انجام خدمات اجتماعی در یک شترداری محکوم گردیده است. صاحب شترداری سید کاظم، پیرمردی درستکار و دلسوز است که حاضر شده یاور را بپذیرد. یاور به محض آمدن به شترداری، به دنبال یافتن راهی برای خروج غیرقانونی از کشور است و در این راه دست به کار‌های مختلفی می‌زند که هر بار با گذشت و بزرگواری سید کاظم رو‌به‌رو می‌شود و...

فیلم «زعفرانی» به کارگردانی رضا غفاری جمعه ۲۳ آبان ماه در ساعت ۱۱ از شبکه نمایش تماشایی می‌شود.

قصه این فیلم درباره مردی میانسال به نام بهرام است که بعد از فوت پدرش، یک مغازه زعفران فروشی به او ارث رسیده است. بهرام هم برخلاف پدرش نتوانسته مسیر درست کاسبی را طی کند و به زودی با اتفاقاتی مواجه می‌شود.

علی اوسیوند، مرتضی رحیمی، فریده دریامج، حسین توشه، زهره مرادی، کبری گودرزی، محمدحسن معینی، ساغر صمدی، مهدی سجادپور، کامران دهقان، مسعود قرایی، شهره جوانبخت، حمیدرضا تربتیان و چند بازیگر محلی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.