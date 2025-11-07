بر اثر انفجار روز جمعه در مسجدی داخل یک مرکز آموزشی در جاکارتا، پایتخت اندونزی، چندین نفر مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اثر انفجاری که روز جمعه در مسجدی داخل محوطه یک مرکز آموزشی در جاکارتا، پایتخت اندونزی رخ داد، چندین نفر مصدوم شدند.

هنوز علت انفجار مشخص نشده و شمار دقیق مصدومان به طور مستقل تأیید نشده است.

آسپ اَدی سوهری، رئیس پلیس جاکارتا، در یک نشست خبری تلویزیونی گفت که پلیس در حال بررسی علت انفجار در محل حادثه در منطقه «کِلاپا گادینگ» در شمال جاکارتا است.

رسانه‌های محلی تصاویری از حضور یگان ویژه پلیس در محل مدرسه پخش کردند. برخی از مصدومان به بیمارستان منتقل شدند و تصاویر منتشر شده از مسجد خسارت گسترده‌ای نشان نمی‌دهد.

پلیس جاکارتا و دفتر شهردار بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ نداده‌اند. این حادثه در حالی رخ داده که جزئیات بیشتری درباره چگونگی وقوع آن و تعداد دقیق مصدومان هنوز منتشر نشده است.

منبع: رویترز