باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی؛ حجت‌الاسلام قاسم لیوانی امروز در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه گرگان با اشاره به ۲۱ آبان سالگرد شهادت شهید طهرانی‌مقدم پدر موشکی ایران، گفت: اگر ابزار دفاعی ازجمله موشک نداشتیم، در جنگ اخیر، دشمن ظرف کمتر از ۲هفته، درخواست آتش‌بس نمی‌داد.

وی تاکید کرد: باید به لحاظ دفاعی، قوی باشیم تا دشمن جرأت نگاه چپ نکند. این دستور صریح قرآن است.

حجت‌الاسلام لیوانی در ادامه گفت: گاهی در دعوا‌های سیاسی، حرف‌های نسنجیده زده می‌شود که در جامعه، التهاب ایجاد می‌کند و وحدت‌شکن است و فضا را برای سودجویان، فراهم می‌کند. مسئولان به‌جای آن، مشکلات معیشتی مردم و اشتغال و ازدواج جوانان را حل کنند. مملکت ما به آرامش نیاز دارد.

وی همچنین یاد ملی‌پوش گلستانی تیم ملی والیبال، جوان خوش‌نام، با اخلاق و ارزشمند، مرحوم صابر کاظمی را گرامی‌داشت و او را مایه افتخار استان دانست.

حجت‌الاسلام لیوانی از مردم نیز به سبب برگزاری مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، قدردانی کرد.

وی به ۱۸ آبان روز شورا‌های حل اختلاف نیز اشاره کرد و افزود: این نهادی برای احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی است و در استان گلستان ۴۶ درصد پرونده‌ها در این شورا‌ها با صلح و سازش ختم می‌شود.