وزیر ورزش و جوانان و عبدالعزیز ترکی بن‌فیصل در ریاض با یکدیگر دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در نخستین روز سفر خود به ریاض با وزیر ورزش عربستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار که علیرضا عنایتی سفیر جمهوری اسلامی ایران و ناصر ایمان محرابی دبیرکل فدراسیون همبستگی کشور‌های اسلامی نیز حضور داشت، دنیامالی با قدردانی از میزبانی عربستان از مسابقات همبستگی اسلامی اظهار کرد: تلاش کردیم با تیمی کامل در این بازی‌ها شرکت کنیم و بر اساس گزارش‌های دریافتی، تدارک خوبی برای میزبانی این مسابقات انجام گرفته است. فکر می‌کنم این دوره از بازی‌ها با کیفیت بالاتری در مقایسه با دوره‌های پیشین برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به نخستین سفر خود به ریاض در بیست سال قبل اظهار کرد: در آن موقع در کشتیرانی و بنادر مسئولیت داشتم و با آقای امیر عبدالله ملاقات بسیار خوبی داشتم. ما علاقمند به توسعه روابط با عربستان داریم و آقای دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور، بار‌ها به این موضوع تأکید داشته‌اند.

احمد دنیامالی به ظرفیت بزرگ ورزش برای توسعه روابط ایران و عربستان اشاره داشت و افزود: از جمله محور‌های اصلی که می‌تواند باعث گسترش روابط دو کشور و دو ملت شود، ورزش است. بسیار علاقمندیم که بتوانیم در موضوعات ورزشی ارتباطات بیشتری با عربستان داشته باشیم.

وی افزود: حضور ۵۷ کشور اسلامی در مسابقات همبستگی اسلامی نوید آینده روشنی را در روابط کشور‌های اسلامی می‌دهد و امیدوارم شرایطی فراهم شود که در دور بعدی مسابقات، ایران از کشور‌های اسلامی میزبانی کند.

احمد دنیامالی در پایان از وزیر ورزش عربستان برای سفر به ایران دعوت کرد.

بر اساس این گزارش، عبدالعزیز ترکی بن فیصل وزیر ورزش عربستان نیز با ابراز خوشحالی از دیدار مجدد با احمد دنیامالی در فاصله‌ای کم و خیر مقدم به ورزشکاران ایرانی اظهار کرد: از حضور جنابعالی در مراسم افتتاحیه بازی‌های همبستگی اسلامی بسیار خوشحالم و امیدوارم دیدار سوم ما در تهران رقم بخورد.

وی با تبریک به وزیر ورزش و جوانان به مناسبت انتخاب علی داودی به عنوان نماینده ورزشکاران در کمیسیون ورزشکاران انجمن همبستگی اسلامی اظهار کرد: روابط ایران و عربستان در بهترین شرایط قرار دارد و دستور مقامات ارشد کشور ما گسترش و نزدیکی دو ملت است. ما و شما در ورزش برای گسترش این همکاری‌ها می‌توانیم با هم همکاری کنیم.

عبدالعزیز ترکی بن فیصل با قدردانی از حمایت‌های ایران از انجمن همبستگی اسلامی و برگزاری رویداد‌های ورزشی در این کشور کفت: امیدوارم ورزشکاران ایرانی در مسابقات همبستگی اسلامی به موفقیت برسند و نتایج خوبی کسب کنند.

