باشگاه خبرنگاران جوان ـ امروز جمعه در محورهای مواصلاتی جنوب خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و نوار شرقی استان کرمان وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش دید افقی پیشبینی میشود که میتواند موجب اختلال در تردد جادهای و افزایش خطر حوادث رانندگی شود.
روابط عمومی سازمان امدادونجات اعلام کرد:با توجه به سرمای شبانه و پایداری جوی در اغلب مناطق کشور، تیمهای عملیاتی و امدادی جمعیت هلال احمر در حالت آمادهباش هستند.
روابط عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر از هموطنان تقاضا کرد: هنگام تردد در جادههای کوهستانی تجهیزات زمستانی بهویژه زنجیرچرخ به همراه داشته و از سفرهای غیرضروری در ساعات شب خودداری کنند.
از هموطنان درخواست میشود در صورت مشاهده و یا بروز حادثه با شماره اضطراری۱۱۲ندای امدادونجات جمعیت هلال احمر تماس بگیرید.
منبع: هلال احمر