باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در نشست صد و چهاردهم از سلسله مباحث «جهاد تبیین» که با محوریت «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی؛ چرایی و چگونگی» برگزار شد، با اشاره به سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب در روز ۱۲ آبان، این بیانات را مصداق بارز جهاد تبیین دانست و گفت: معظمله با هدف روشنگری، سیر تاریخی شکلگیری ۱۳ آبان ۱۳۵۸ را بهصورت دقیق و کلمهبهکلمه برای جوانان تشریح کردند.
او با انتقاد از کماطلاعی برخی نخبگان و دانشگاهیان نسبت به تاریخ سیاسی معاصر کشور، اظهار کرد: متأسفانه برخی افراد صاحب قلم و تریبون، حتی از وقایع مهمی چون تسخیر لانه جاسوسی در سال ۵۸ بیاطلاعاند و این ضعف، موجب شده رهبر انقلاب شخصاً به تبیین این مسائل بپردازند.
کلانتری با اشاره به نقش دانشجویان پیرو خط امام در مقابله با توطئههای آمریکا، گفت: تسخیر سفارت آمریکا واکنشی به دخالتهای مستکبرانهای بود که از کودتای ۲۸ مرداد آغاز شده بود. اگر این اقدام صورت نمیگرفت، بیم آن میرفت که انقلاب اسلامی در همان سالهای ابتدایی نابود شود.
او با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین در حفظ نظام اسلامی، افزود: این نظام حاصل مجاهدت انبیاء و اولیاء الهی است و اگر در صیانت از آن کوتاهی کنیم، مشمول لعنت تاریخ خواهیم شد. جهل و نادانی، ابزار همیشگی مستکبران است و تنها راه مقابله با آن، آگاهیبخشی و تبیین صحیح وقایع تاریخی است.