رئیس جنبش حماس در نوار غزه، در کنفرانس ملی عرب در بیروت با توصیف عملیات «طوفان الاقصی» به عنوان پاسخی به تلاش‌های بین‌المللی برای حذف مسئله فلسطین، بر تداوم مقاومت برای آزادسازی فلسطین تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خلیل الحیه، رئیس جنبش حماس در نوار غزه، در سخنرانی خود در سی و چهارمین کنفرانس ملی عرب در بیروت با اشاره به عملیات «طوفان الاقصی»، آن را پاسخی به تلاش‌های بین‌المللی برای حذف مسئله فلسطین و ایجاد خاورمیانه‌ای جدید توصیف کرد.

وی با اشاره به مقاومت غزه علیه تجاوزات، تأکید کرد: «غزه امروز اگرچه زخمی است، اما با عظمت خود شما را فرا می‌خواند تا مسیر را برای تحقق اهداف ملی مشروعمان با هم ادامه دهیم.»

الحیه با اشاره به رویداد هفتم اکتبر، آن را «حماسه‌ای قهرمانانه» خواند که در آن «امت اسلامی هر یک به سهم خود در یاری ما مشارکت کردند.» وی عملیات طوفان الاقصی را نقطه عطفی دانست و گفت: «ما را در برابر تکلیف بزرگی قرار داد تا برای پیشروی به سوی آزادسازی فلسطین، برنامه‌ریزی کرده و توانمندی‌های خود را انباشته و افزایش دهیم.»

وی در ادامه با بیان اینکه فلسطین با وجود همه فشار‌ها و تجاوز‌ها همچنان پابرجا خواهد ماند، تصریح کرد: «همان‌گونه که غزه با دریا، مردان، زنان و کودکانش پایدار مانده است، ظلم سرانجام از بین خواهد رفت.»

این سخنان در شرایطی بیان می‌شود که غزه پس از ماه‌ها جنگ و محاصره، با ویرانی‌های گسترده و بحران انسانی بی‌سابقه‌ای رو‌به‌رو است.

منبع: المیادین

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
هرکس با آمریکا سر یک میز نشسته ضربه خورده است
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
آتش بس ترامپ تله هست برای مقاومت
۱
۳
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۴:۱۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
الان مساله حل شد با کشته شدن هشتاد هزار نفر ، و ویرانی کل شهر؟!؟! راه حل بهتری وجود نداشت؟!؟!
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
مگه قبلا توافق و تفاهم ها با صهیونیسم ها

راه حل خوبی بودند؟؟

بازم فلسطین روز ب روز کوچکتر میشد اونم در سکوت مجامع و بی خبری ملت ها

حداقل با عملیات حماس حتی با شهادت ۸۰ هزار نفر

مسئله فلسطین ، بین ازادگان دنیا احیا شد
چ فرقی داشت؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
فقط باید گول ترامپ نخورید همه کارهایش برای اسرائیل هست
۰
۳
پاسخ دادن
