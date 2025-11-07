باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خلیل الحیه، رئیس جنبش حماس در نوار غزه، در سخنرانی خود در سی و چهارمین کنفرانس ملی عرب در بیروت با اشاره به عملیات «طوفان الاقصی»، آن را پاسخی به تلاشهای بینالمللی برای حذف مسئله فلسطین و ایجاد خاورمیانهای جدید توصیف کرد.
وی با اشاره به مقاومت غزه علیه تجاوزات، تأکید کرد: «غزه امروز اگرچه زخمی است، اما با عظمت خود شما را فرا میخواند تا مسیر را برای تحقق اهداف ملی مشروعمان با هم ادامه دهیم.»
الحیه با اشاره به رویداد هفتم اکتبر، آن را «حماسهای قهرمانانه» خواند که در آن «امت اسلامی هر یک به سهم خود در یاری ما مشارکت کردند.» وی عملیات طوفان الاقصی را نقطه عطفی دانست و گفت: «ما را در برابر تکلیف بزرگی قرار داد تا برای پیشروی به سوی آزادسازی فلسطین، برنامهریزی کرده و توانمندیهای خود را انباشته و افزایش دهیم.»
وی در ادامه با بیان اینکه فلسطین با وجود همه فشارها و تجاوزها همچنان پابرجا خواهد ماند، تصریح کرد: «همانگونه که غزه با دریا، مردان، زنان و کودکانش پایدار مانده است، ظلم سرانجام از بین خواهد رفت.»
این سخنان در شرایطی بیان میشود که غزه پس از ماهها جنگ و محاصره، با ویرانیهای گسترده و بحران انسانی بیسابقهای روبهرو است.
منبع: المیادین