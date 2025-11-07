رهبر انصارالله یمن در کنفرانس ملی عرب با تشریح اقدامات این جنبش اعلام کرد که یمن در حمایت از غزه هزار و ۸۳۰ عملیات نظامی انجام داده و ۲۲۸ کشتی دشمن را هدف قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن، امروز در سی‌وچهارمین دوره همایش ملی عرب در لبنان به صورت آنلاین حضور یافت و به تشریح مواضع و اقدامات این جنبش پرداخت.

وی در سخنان خود تأکید کرد که رژیم صهیونیستی با پشتیبانی کامل آمریکا در پی تحمیل معادله‌ای است که در آن تجاوزاتش توجیه شده و طرف مظلوم مقصر جلوه داده می‌شود.

الحوثی با اشاره به تلاش دشمن برای خلع سلاح مدافعان لبنان و غزه، خاطرنشان کرد: «دشمنان می‌کوشند نقش ایران در حمایت از عرب‌ها را تحریف کنند و چنان القا نمایند که گویا آنچه می‌گذرد، تنها منازعه‌ای بین ایران و اسرائیل است.» وی این روایت را «سطحی‌ترین و نادرست‌ترین استدلال» خواند که واقعیات آشکار را نادیده می‌گیرد.

رهبر انصارالله با بیان اینکه هدف نهایی رژیم صهیونیستی، اجرای طرح «اسرائیل بزرگ» است، نقش جبهه‌های پشتیبان غزه را در خنثی‌سازی این طرح حیاتی توصیف کرد و حزب الله لبنان را در صدر این جبهه‌ها قرار داد.

وی به اقدامات عملی ارتش یمن در حمایت از غزه اشاره کرد و از اجرای هزار و ۸۳۰ عملیات نظامی با استفاده از موشک‌های بالستیک و کروز، پهپاد و قایق‌های جنگی، هدف قرار دادن ۲۲۸ کشتی و شناور دشمن در دریا، تعطیلی بندر ایلات به مدت دو سال و وارد آوردن خسارات اقتصادی سنگین، سرنگونی ۲۲ فروند پهپاد پیشرفته «ام‌کیو-۹» و مقابله با پنج ناو هواپیمابر آمریکایی و وادار کردن آنان به ترک منطقه در طول این مدت خبر داد.

الحوثی در پایان یادآور شد که نیرو‌های تحت امرش در طول دو سال گذشته حدود ۳ هزار حمله هوایی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی را تحمل کرده‌اند.

این سخنرانی بر تداوم مقاومت و پشتیبانی از مردم فلسطین تأکید داشت.

منبع: المیادین