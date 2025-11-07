باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ساخت داروی سرکوب کننده دستگاه ایمنی بدن + فیلم

داروی سرکوب کننده دستگاه ایمنی بدن توسط متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان ساخته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند با دانش فنی به تولید داروی سرکوب کننده دستگاه ایمنی بدن دست یابند.

این دارو در بیماران دریافت کننده عضو پیوندی، احتمال رد عضو را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

 

