باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسن ابوترابی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه امروز -جمعه ۱۶ آبان‌ماه- تهران با اشاره به انحلال بانک آینده، اظهار کرد: این اتفاق دیرهنگام رخ داد، اما باتوجه به نقش محوری نظام بانکی سالم، شفاف و کارا در رشد اقتصادی و پیشرفت کشور باید تأکید کرد از عوامل مهم فقدان ثبات در اقتصاد کلان، ناترازی نظام بانکی است.

وی افزود: ساماندهی یا حذف چند بانک شدیداً ناسالم می‌تواند مانع رقابت ناسالم در بازار پول شود و اثر جانبی موثر بر اصلاح شبکه بانکی داشته باشد.

ابوترابی‌فرد با بازخوانی بخش‌هایی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت بانک آینده، تاکید کرد: مطابق سخنان رئیس کل بانک مرکزی ۴۲ درصد از ناترازی کل نظام بانکی کشور و ۴۲ درصد اضافه برداشت از بانک مرکزی مربوط به بانک آینده است؛ واقعاً جای نگرانی است. من با خود فکر می‌کردم آیا تحریم اثری در شکل‌گیری این تخلف داشت یا تحریم باید اراده ما را برای دفاع از سرمایه بیت‌المال جدی‌تر می‌کرد؟

خطیب موقت نماز جمعه تهران یادآور شد: این بانک در سال‌های اخیر به دلیل انباشت زیان و بدهی گسترده به کانون ناترازی در شبکه بانکی تبدیل شده بود. به دلیل پرداخت سود‌های غیرمنطقی به سپرده‌ها و سپرده‌گذاری پرریسک و غیرمولد و فقدان همکاری با برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی، بانک آینده را به ادغام در بانک ملی رساند.

وی با قدردانی از سران سه قوه برای اجرای فرایند ادغام بانک آینده، گفت: تجربه جهانی می‌گوید مهار تورم یعنی کاهش قدرت مردم و ارزش پول ملی. اولین گام از مهمترین اقدامات در این زمینه اصلاح نظام و شبکه بانکی کشور است. زمینه تامین مالی بخش واقعی اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی مواد و کارا در گرو فعالیت سالم شبکه بانکی است.

ابوترابی‌فرد تاکید کرد: نباید ثروت ملت ایران به‌جای تولید به حوزه‌هایی وارد شود که زیان اقتصادی و چالشی برای شبکه بانکی باشد. در زمینه ناترازی و کسری بودجه، دولت و مجلس و همه نهاد‌ها باید همکاری کنند. مدیران کشوری در این زمینه باید همکاری کنند. مطالبه شهدای جنگ ۱۲ روزه افزایش بهره‌وری است نه افزایش بودجه شما. هرچقدر می‌توانید - حتی یک ریال - مصرف از بیت‌المال را کاهش دهید و به افزایش درآمد و خلق ثروت کمک کنید.

خطیب موقت نماز جمعه تهران ادامه داد: کسری بودجه را از ذخایر بانک مرکزی تأمین می‌کنند و این به معنای رشد تورم است. دست‌اندازی مستمر دستگاه‌های اجرایی به منابع بانک‌ها، شبکه بانکی را ناکارآمد می‌کند. سیاست‌گذاری صحیح پولی و فراهم کردن زمینه لازم و نظارت کارآمد بر عملیات شبکه بانکی و کاهش سلطه مالی دولت با اصلاح سیاست نظارتی و سیاست بانکی و پولی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. این امر نیازمند استقلال بانک مرکزی است تا برای حفظ ارزش پول ملی هدف‌گذاری کند.

وی گفت: پاسخگویی بانک مرکزی در قبال اقدامات و تصمیماتش رویکرد دیگری در این زمینه است که باید محقق شود. باید دست‌اندازی شبکه بانکی به منابع بانک مرکزی به‌سرعت متوقف شود. آنچه در ماجرای بانک آینده رخ داد بسیار تاسف‌بار است. همچنین باید برنامه‌ریزی درست جهت کاهش و قطع دست‌اندازی دولت به منابع بانک مرکزی رخ دهد که در سایه اصلاح نظام بودجه‌ریزی، افزایش بهره‌وری و جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش پایه‌های آن و نظارت بر انجام این روند رخ می‌دهد.

ابوترابی‌فرد گفت: اعمال نظارت دقیق برای جلوگیری از تکرار رویداد تلخ و پرآسیب بانک آینده لازم است تا دوباره با چنین مواردی روبه‌رو نشویم. اگر فرایند ادغام با سیاست‌گذاری هوشمندانه همراه باشد به نقطه آغازی برای خروج بانک‌های ناتراز از شبکه نظام بانکی کشور بدل می‌شود.

منبع: ایسنا