باشگاه خبرنگاران جوان - سرم دور چشم BALANCE، ریمل‌های SUPER CURL و PAULA DORF، سایه‌های چشم NAKED، DoDo Girl، ANYLADY، ROMCOM، Mini Queen beauty، Queen و PINK KEY در این محصولات غیز مجاز هستند.

بر اساس این گزارش، خط چشم PARIS و ESTEE LAUDER، برس زاویه‌دار ابرو SHEGLAM از جمله محصولات غیر مجاز هستند.

سازمان غذا و دارو هشدار داد که مصرف این محصولات به علت ترکیبات ناشناخته و احتمال آلودگی می‌تواند سبب التهاب، حساسیت یا آسیب‌های پوستی شود.

همچنین از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این برند‌ها در فروشگاه‌ها یا فضای مجازی، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی سازمان یا معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور گزارش دهند.

منبع: سازمان غذا و دارو