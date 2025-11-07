باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
گرسنگی میلیون‌ها آمریکایی با تداوم تعطیلی دولت فدرال + فیلم

با ورود آمریکا به روز سی و هفتم تعطیلی دولت، معضل گرسنگی در این کشور در حال تشدید است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرداخت نشدن حقوق کارمندان دولتی و همچنین پایان ذخیره صندوق‌های غذای دولتی، میلیون‌ها آمریکایی را با مشکل تأمین غذا مواجه کرده است.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اگر در ایران بود آبرویمان را برده بودند ... چرا برده های اصلاح طلب غربی حرفی نمی زنند؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
بعد همین آمریکا بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار بودجه ی نظامیشه
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
دولت آمریکا از اشغال جنگ و کشتار ملت ها و ساخت بمب برای اسرائیل بی کار نمی گردند
که بخواهد به گرسنگی مردم آمریکا برسد برای تروریست های اسرائیلی پول هست برای مردم آمریکا نه امیدوارم ونزوئلا آمریکا را به قعر نابودی بکشاند مانند ملت بزرگ یمن که جلوی اشغالگران ایستادند
۰
۴
پاسخ دادن