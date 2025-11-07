\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a \u0646\u0634\u062f\u0646 \u062d\u0642\u0648\u0642 \u06a9\u0627\u0631\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0644\u062a\u06cc \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0630\u062e\u06cc\u0631\u0647 \u0635\u0646\u062f\u0648\u0642\u200c\u0647\u0627\u06cc \u063a\u0630\u0627\u06cc \u062f\u0648\u0644\u062a\u06cc\u060c \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u0645\u0634\u06a9\u0644 \u062a\u0623\u0645\u06cc\u0646 \u063a\u0630\u0627 \u0645\u0648\u0627\u062c\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n
که بخواهد به گرسنگی مردم آمریکا برسد برای تروریست های اسرائیلی پول هست برای مردم آمریکا نه امیدوارم ونزوئلا آمریکا را به قعر نابودی بکشاند مانند ملت بزرگ یمن که جلوی اشغالگران ایستادند