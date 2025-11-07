تالار فرهنگ و هنر قم میزبان نمایش «زنی شبیه مادر» به نویسندگی و کارگردانی وفا طرفه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ کارگردان نمایش «زنی شبیه مادر» در گفتگو با خبرنگاران گفت:این نمایش درباره مادرانی است که هر یک دین خود را به ولایت و وطن ادا می‌کنند؛ مادری با تقدیم فرزندش برای دفاع از وطن، مادری با شهادت همسرش، و حتی زنی که خود به شهادت می‌رسد.

وفا طرفه درباره روند تولید این نمایش توضیح داد: زنی شبیه مادر» حاصل یک فعالیت کارگاهی شش‌ماهه با حضور دخترانی است که در فضای مسجدی رشد یافته‌اند و توانسته‌اند کاری درخور و صمیمی را به صحنه بیاورند.

علاقمندان برای دیدن این نمایش و رزرو بلیت رایگان از طریق سایت «تیوال» به نشانی tiwall.com مراجمع کنند و یا با شماره تلفن ۰۹۹۳۳۱۰۳۵۲۷ تماس بگیرند.

این نمایش هر روز ساعت ۱۸:۳۰ در میدان شهید نواب صفوی، تالار فرهنگ و هنر، سالن اصلی به روی صحنه می‌رود.