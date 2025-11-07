تالار فرهنگ و هنر قم میزبان نمایش «زنی شبیه مادر» به نویسندگی و کارگردانی وفا طرفه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ کارگردان نمایش «زنی شبیه مادر» در گفتگو با خبرنگاران گفت:این نمایش درباره مادرانی است که هر یک دین خود را به ولایت و وطن ادا می‌کنند؛ مادری با تقدیم فرزندش برای دفاع از وطن، مادری با شهادت همسرش، و حتی زنی که خود به شهادت می‌رسد.

وفا طرفه درباره روند تولید این نمایش توضیح داد: زنی شبیه مادر» حاصل یک فعالیت کارگاهی شش‌ماهه با حضور دخترانی است که در فضای مسجدی رشد یافته‌اند و توانسته‌اند کاری درخور و صمیمی را به صحنه بیاورند.

 علاقمندان برای دیدن این نمایش و رزرو بلیت رایگان از طریق سایت «تیوال» به نشانی tiwall.com مراجمع کنند و یا با شماره تلفن ۰۹۹۳۳۱۰۳۵۲۷ تماس بگیرند. 

 این نمایش هر روز ساعت ۱۸:۳۰ در میدان شهید نواب صفوی، تالار فرهنگ و هنر، سالن اصلی به روی صحنه می‌رود.

برچسب ها: اکران نمایش ، حضرت زهرا
خبرهای مرتبط
«نگین‌دخت»؛ سهم قم در رویداد ملی پوشاک ایرانی اسلامی
حجاب و عفاف در منطق زینبی؛ جلوه‌ کرامت و حضور اجتماعی
آیین بزرگداشت زنده یاد محمد کاسبی در قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ثبات جوی در قم تا چهارشنبه پایدار خواهد بود
سوخت پاک، بدون هزینه؛ قم وارد مسیر سبز شد
کتاب‌های درسی چالش جدید خانواده ها در قم
فرار مالیاتی در پوشش درمان در قم
اجرای تئاتر خیابانی کوچه‌های بنی‌هاشم در قم
آخرین اخبار
اجرای تئاتر خیابانی کوچه‌های بنی‌هاشم در قم
فرار مالیاتی در پوشش درمان در قم
کتاب‌های درسی چالش جدید خانواده ها در قم
سوخت پاک، بدون هزینه؛ قم وارد مسیر سبز شد
ثبات جوی در قم تا چهارشنبه پایدار خواهد بود
استاندار قم خواستار اصلاح ماده ۱۸ و ۱۳ قانون آموزش و پرورش شد
ایده‌های نخبگان قمی کلید مقابله با تهدیدات سایبری و زیستی
هشدار دامپزشکی قم درباره تب برفکی؛ رعایت توصیه‌های بهداشتی الزامی است
ایجاد بسترهای لازم برای توسعه همه‌جانبه ارتباطات در قم با اجرای فیبرنوری
جریان گاز در برخی مناطق قم قطع می شود
درخشش بانوی قمی در لیگ هاکی روی یخ کشور