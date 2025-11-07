باشگاه خبرنگاران جوان - رضا افشاری در سومین همایش ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی در معادن و صنایع معدنی که با حضور مدیران و کارشناسان دستگاههای مرتبط و فعالان حوزه معدن در شیراز برگزار شد، اظهار کرد: ایمنی در معدن باید بهعنوان یک اصل بنیادین در تمامی مراحل طراحی، استخراج و بهرهبرداری مورد توجه قرار گیرد. تحقق توسعه پایدار در بخش معدن بدون اولویت دادن به سلامت نیروی انسانی و صیانت از محیطزیست امکانپذیر نیست.
او با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه ایمنی معادن افزود: در سالهای اخیر با برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و استفاده از فناوریهای هوشمند پایش ریسک و نرمافزارهای تحلیل ایمنی، سطح آگاهی، مهارت و انضباط ایمنی در معادن استان افزایش یافته است. این اقدامات بهصورت ملموسی در کاهش حوادث و افزایش بهرهوری معادن اثرگذار بودهاند.
افشاری ادامه داد: طی چند سال اخیر با برنامهریزی منسجم، بازدیدهای میدانی مشترک با دستگاههای متولی، فعالسازی واحدهای «ایمنی، بهداشت و محیط زیست» (HSE) در معادن، تجهیز به امکانات نوین ایمنی و بهرهگیری از ظرفیت سازمان نظام مهندسی معدن، روند حوادث معدنی منجر به فوت در فارس سیر نزولی داشته است.
به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت فارس، در سال ۱۴۰۳ هیچ حادثهای که فعالیت معادن استان را با چالش جدی مواجه کند، رخ نداده است.
او افزود: علاوه بر معادن زیرزمینی، معادن سنگهای تزئینی از پرریسکترین واحدهای معدنی استان به شمار میروند و پیشگیری از حوادث در این بخش از اولویتهای اصلی ادارهکل صمت فارس محسوب میشود.
این مقام مسئول تأکید کرد: صیانت از نیروی کار و توسعه فرهنگ ایمنی در محیطهای معدنی باید به یک باور عمومی تبدیل شود و مدیران معادن در این زمینه نقش راهبردی دارند.
در ادامه این همایش که با همکاری ادارهکل صمت فارس، ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام مهندسی معدن استان برگزار شد، تفاهمنامهای سهجانبه میان این سه مجموعه بهمنظور ارتقای سطح ایمنی و آموزش در معادن فارس به امضا رسید.
همچنین در حاشیه برنامه، شش مقاله علمی با محوریت ایمنی، بهداشت و محیطزیست در معادن از سوی کارشناسان و متخصصان این حوزه ارائه شد. محورهای اصلی همایش نیز شامل فرهنگسازی ایمنی، تحلیل حوادث، طراحی ایمن معدن، هوشمندسازی فرایندها و نقش مسئولان ایمنی در پیشگیری از حوادث بود.
منبع: سازمان صمت فارس