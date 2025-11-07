وزارت بهداشت فلسطین شهادت دو نوجوان ۱۶ ساله را تأیید کرد که بر اثر تیراندازی مستقیم نیرو‌های اشغالگر صهیونیست در شهرک الجدیره در شمال قدس اشغالی به شهادت رسیده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت بهداشت فلسطین روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای، شهادت دو نوجوان ۱۶ ساله فلسطینی را تأیید کرد که بر اثر تیراندازی نیرو‌های اشغالگر صهیونیست در شهرک الجدیره در شمال قدس اشغالی به شهادت رسیده‌اند.

بر اساس این گزارش، دو نوجوان شهید به نام‌های محمد عبدالله محمد اتیم و محمد رشاد فضل قاسم، هدف تیراندازی مستقیم نظامیان رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. وزارت بهداشت فلسطین همچنین تأکید کرد که پیکر این دو شهید توسط نیرو‌های اشغالگر ضبط شده و تاکنون به خانواده‌هایشان تحویل داده نشده است.

این واقعه در ادامه روند ادامه‌دار خشونت‌های نظامیان صهیونیست علیه غیرنظامیان فلسطینی، به ویژه نوجوانان و جوانان، رخ داده است. مصادر فلسطینی خاطرنشان کرده‌اند که مصادره پیکر شهدا توسط نیرو‌های اشغالگر، اقدامی است که به طور مکرر صورت می‌گیرد و موجب افزایش رنج خانواده‌های فلسطینی می‌شود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: شهدای فلسطین ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
عبدالملک الحوثی در کنفرانس بیروت:
هدف صهیونیست‌ها اجرای طرح «اسرائیل بزرگ» است
بازداشت ۵۳۳ فلسطینی در کرانه باختری و قدس طی ماه اکتبر
خلیل الحیه: «طوفان الاقصی» پاسخی به حذف مسئله فلسطین بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
حتما بردند اجزای بدرد بخور بدنشان خارج بکنند
۰
۰
پاسخ دادن
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
کلینتون‌ها پشت پرده و علت سرنگونی دولت بنگلادش
تخلیه بیش از ۹۰۰ هزار نفر در فیلیپین در پی نزدیک شدن اَبَرطوفان
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
عملیات پیشگیرانه سوریه علیه هسته‌های مخفی داعش
سازمان ملل: غیرنظامیان در سودان با جنایات غیرقابل تصوری مواجه هستند
زلزله ۶.۰۷ ریشتری در جزایر آندامان هند
آخرین اخبار
استانبول میزبان اجلاس بین‌المللی دو روزه کمک‌های بشردوستانه به غزه است
سفر ویتکاف و کوشنر به فلسطین اشغالی برای پیگیری اجرای طرح ترامپ
۸ مفقود در پی برخورد قایق ماهیگیری و شناور تجاری در شرق چین
حماس، اسرائیل را مسئول هرگونه درگیری با مبارزانش در رفح می‌داند
هشدار سازمان ملل درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه با نزدیک شدن زمستان
دیدار سه جانبه هیئت ترکیه با نمایندگان افغانستان و پاکستان درباره آتش‌بس
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
جولانی با نمایندگان سازمان‌های سوری در واشنگتن دیدار کرد
هیأتی از طالبان عازم ایران شد
فرار گسترده سربازان از ارتش اوکراین
حماس: جسد سرباز اسرائیلی امروز به رژیم صهیونیستی تحویل داده می‌شود
ژاپن در پی زلزله ۶.۷ ریشتری هشدار سونامی صادر کرد
تماس تلفنی وزیران خارجه ایران و طالبان درباره روابط دوجانبه و مذاکرات استانبول
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
هشدار طالبان درباره قاچاق مواد شیمیایی و رشد تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان
دیدار مقامات ورزشی ایران و طالبان برای تقویت همکاری‌های دوجانبه
پاریس از حملات آمریکا در کارائیب انتقاد کرد
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
اعلام آمادگی لاوروف برای دیدار با وزیر خارجه آمریکا
صدای همدلی از مشهد تا افغانستان؛ کمک خیرین مهاجر برای زمستان + فیلم
چین دو ماهواره آزمایشی را به مدار پرتاب کرد
زلزله ۶.۰۷ ریشتری در جزایر آندامان هند
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
اوکراین در تلاش برای بازیابی تامین انرژی با وجود کاهش ظرفیت تولید برق به «صفر»
تخلیه بیش از ۹۰۰ هزار نفر در فیلیپین در پی نزدیک شدن اَبَرطوفان
چین محدودیت‌های صادراتی علیه آمریکا را لغو کرد
هیئت سازمان ملل خواستار «آگاهی و مسئولیت‌پذیری» در انتخابات پارلمانی عراق شد
سازمان ملل: غیرنظامیان در سودان با جنایات غیرقابل تصوری مواجه هستند
عملیات پیشگیرانه سوریه علیه هسته‌های مخفی داعش