باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت بهداشت فلسطین روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای، شهادت دو نوجوان ۱۶ ساله فلسطینی را تأیید کرد که بر اثر تیراندازی نیرو‌های اشغالگر صهیونیست در شهرک الجدیره در شمال قدس اشغالی به شهادت رسیده‌اند.

بر اساس این گزارش، دو نوجوان شهید به نام‌های محمد عبدالله محمد اتیم و محمد رشاد فضل قاسم، هدف تیراندازی مستقیم نظامیان رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. وزارت بهداشت فلسطین همچنین تأکید کرد که پیکر این دو شهید توسط نیرو‌های اشغالگر ضبط شده و تاکنون به خانواده‌هایشان تحویل داده نشده است.

این واقعه در ادامه روند ادامه‌دار خشونت‌های نظامیان صهیونیست علیه غیرنظامیان فلسطینی، به ویژه نوجوانان و جوانان، رخ داده است. مصادر فلسطینی خاطرنشان کرده‌اند که مصادره پیکر شهدا توسط نیرو‌های اشغالگر، اقدامی است که به طور مکرر صورت می‌گیرد و موجب افزایش رنج خانواده‌های فلسطینی می‌شود.

منبع: الجزیره