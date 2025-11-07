باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ آیت الله رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در آیین عبادی سیاسی خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلی امام خمینی ( ره ) رشت گفت: آگاهی بخشی به جامعه ، روشنگری و جهل زدایی از اهم وظایف یک حاکم اسلامی است.‌

نماینده ولی فقیه در گیلان به حضور پرشور مردم گیلان در راهپیمایی ۱۳ آبان اشاره کرد و گفت: حضور باشکوه دانش آموزان، دانشجویان و مردم گیلان در این راهپیمایی ستودنی است.



آیت الله فلاحتی به ظرفیت های بالای دریا محور در گیلان پرداخت و افزود : این ظرفیت ها در استان آنگونه که باید و شاید بهره گرفته نشده است‌.



وی به برگزاری اجلاسیه استانداران حاشیه دریای خزر در گیلان اشاره کرد و افزود: با برگزاری این اجلاسیه زمینه همکاری و بهره گیری از ظرفیت های دریا محور بیش از پیش در استان فراهم می شود.‌

نماینده ولی فقیه در گیلان خاطر نشان کرد: استکبار، مردم ستیز و کارش تهدید ملت هاست، در گذشته نیز معاویه ریاکار و حق را باطل جلوه می داد، امروز آمریکا نیز چنین است.

آیت الله فلاحتی بابیان اینکه دشمنان اسلام آرام نمی نشیند، گفت : جمهوری اسلامی خاری در چشم دشمنان است ، دشمنان همواره در حال تاخت و تاز در برخی از کشورهای اسلامی مانند سودان، غزه و فلسطین و ... است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید به اهمیت آگاهی های سیاسی، اجتماعی و فردی در جامعه اظهار داشت : افزایش سطح اگاهی جامعه سبب افزایش و رشد ایستادگی مردم می شود.