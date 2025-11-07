نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه اقتدار جمهوری اسلامی خاری بر چشم دشمنان است، گفت: وحدت و بصیرت ملت ایران توطئه‌های دشمنان را خنثی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ آیت الله رسول فلاحتی،  نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در آیین  عبادی سیاسی خطبه های این هفته  نماز جمعه در مصلی امام خمینی ( ره ) رشت گفت: آگاهی بخشی به جامعه ، روشنگری و جهل زدایی از اهم وظایف یک حاکم اسلامی است.‌

نماینده ولی فقیه در گیلان به حضور پرشور مردم گیلان در راهپیمایی ۱۳ آبان اشاره کرد و گفت: حضور  باشکوه دانش آموزان،  دانشجویان و مردم گیلان در این راهپیمایی ستودنی است. 


آیت الله فلاحتی به ظرفیت های بالای دریا محور در گیلان پرداخت و افزود : این ظرفیت ها در استان آنگونه که باید و شاید بهره گرفته نشده است‌. 


وی به برگزاری  اجلاسیه استانداران حاشیه دریای خزر در گیلان اشاره کرد و افزود: با برگزاری این اجلاسیه زمینه همکاری  و بهره گیری از ظرفیت های دریا محور بیش از پیش در استان  فراهم می شود.‌

نماینده ولی فقیه در گیلان خاطر نشان کرد: استکبار،  مردم ستیز و کارش تهدید ملت هاست، در گذشته نیز معاویه  ریاکار و حق را باطل جلوه می داد، امروز آمریکا نیز چنین است.

آیت الله فلاحتی بابیان اینکه دشمنان اسلام آرام نمی نشیند، گفت :  جمهوری اسلامی خاری در چشم دشمنان است ، دشمنان  همواره در حال  تاخت و تاز در برخی از کشورهای اسلامی مانند   سودان، غزه و فلسطین و ... است. 

نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید به اهمیت آگاهی های سیاسی،  اجتماعی و  فردی در جامعه اظهار داشت :  افزایش سطح اگاهی جامعه  سبب افزایش و رشد   ایستادگی  مردم  می شود. 

