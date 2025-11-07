باشگاه خبرنگاران جوان -عبدالرزاق نریمانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم، اظهار کرد: به دستور مقام قضایی، مأموران فرماندهی دریابانی شهرستان قشم پس از شناسایی یک فروند شناور حامل سوخت قاچاق در آب‌های خلیج فارس، نسبت به توقیف آن اقدام کردند.

دادستان قشم در ادامه افزود: در بازرسی از این شناور‌ ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.

نریمانی تصریح کرد: برای ناخدا و خدمه این شناور پرونده ای به اتهام قاچاق سازمان‌یافته سوخت تشکیل شده و متهمان با صدور قرار تأمین کیفری در بازداشت به سر می‌برند.

دادستان قشم ادامه داد: مبارزه با قاچاق به ویژه قاچاق سوخت از اولویت‌های مهم و مورد پیگیری مستمر در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور است و بر این اساس، برخورد و مقابله دستگاه قضایی با قاچاقچیان سوخت به صورت قاطع و بی امان ادامه خواهد یافت.

نریمانی تأکید کرد: با اجرای طرح کنترل و نظارت بر توزیع سوخت و ایجاد تمرکز در اقدامات دستگاه‌های متولی، شاهد کارآمد سازی نظارت‌ها و تشدید برخورد با متخلفان هستیم که این موضوع، سامان دهی عرضه سوخت و کنترل هوشمند مصرف را در پی داشته است.

منبع :دادگستری هرمزگان