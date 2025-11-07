دادستان قشم از توقیف شناور حامل ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های خلیج فارس خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان -عبدالرزاق نریمانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم، اظهار کرد: به دستور مقام قضایی، مأموران فرماندهی دریابانی شهرستان قشم پس از شناسایی یک فروند شناور حامل سوخت قاچاق در آب‌های خلیج فارس، نسبت به توقیف آن اقدام کردند.

دادستان قشم در ادامه افزود: در بازرسی از این شناور‌ ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.

نریمانی تصریح کرد: برای ناخدا و خدمه این شناور پرونده ای به اتهام قاچاق سازمان‌یافته سوخت تشکیل شده و متهمان با صدور قرار تأمین کیفری در بازداشت به سر می‌برند. 

دادستان قشم ادامه داد: مبارزه با قاچاق به ویژه قاچاق سوخت از اولویت‌های مهم و مورد پیگیری مستمر در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور است و بر این اساس، برخورد و مقابله دستگاه قضایی با قاچاقچیان سوخت به صورت قاطع و بی امان ادامه خواهد یافت.

نریمانی تأکید کرد: با اجرای طرح کنترل و نظارت بر توزیع سوخت و ایجاد تمرکز در اقدامات دستگاه‌های متولی، شاهد کارآمد سازی نظارت‌ها و تشدید برخورد با متخلفان هستیم که این موضوع، سامان دهی عرضه سوخت و کنترل هوشمند مصرف را در پی داشته است.

منبع :دادگستری هرمزگان

اگر بری تحقیق کنی سر نخ این قاچاق ها وصله به آقازاده ها و مسولان
خسته نباشید اما هزار تا از این‌ها هم بگیرید فایده نداره تا زمانی که انرژی مثل گازوئیل و بنزین را به خود ملت مثلاً از روی کد ملی دهید
حالا خودشون این محموله و بقیه سوخت های استخراج شده را نسیه می دهند به کشور های دیگر. بعد چند سال ارزش پول این محموله ها به صفر می رسد .
یکبار برای همیشه یارانه سوبسید هارا مستقیما بمردم بدهید قیمتها هم آزاد شوند قاچاق رساناها هم جمع بشود الان سوبسیدهای بجیب قاچاقچیان میرود بغیراز دارو همه آزاد شوند قیمت ارزان تک نرخی می‌شود آیا میدانید چه تعداد درمورد کالاها مبارزه با قاچاق مشغولند
