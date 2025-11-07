باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رافائل ماریانو گروسی، رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی سازمان ملل، به فرانس ۲۴ در ادامه لفاظی های خود علیه ایران مدعی شد که ایران با وجود حملات اخیر به تاسیسات هستهایاش، همچنان اورانیوم بسیار غنیشده کافی و دانش لازم برای توسعه سلاحهای هستهای را در اختیار دارد.
او همچنین درباره اوکراین و نامزدیاش برای تصدی بالاترین سمت در سازمان ملل صحبت کرد.
رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت که برنامه هستهای ایران در پی حملات اسرائیل و آمریکا در ماه ژوئن به تاسیات کلیدی غنیسازی آن — نطنز، اصفهان و فردو — «به شدت آسیب دیده است»، اما مدعی شد که تهران همچنان اورانیوم بسیار غنیشده کافی و دانش فنی لازم برای ساخت سلاحهای هستهای در آیندهای نزدیک را در اختیار دارد.
گروسی او در ادامه اظهارات بی اساس خود گفت: «ایران برای بازسازی آن پایگاه صنعتی-فناوری به زمان نیاز دارد»، و خاطرنشان کرد که کارشناسان تخمین زدهاند ایران به یک سال یا بیشتر زمان نیاز خواهد داشت.
او ادعا کرد که مواد هستهای ایران، که عمدتاً در سایتهای هدفگیری شده باقی مانده است، «به آنان اجازه میدهد چندین سلاح هستهای تولید کنند».
گروسی گفت حملات آمریکا و اسرائیل به ایران نشاندهنده معکوس شدن سالها مذاکره است. او خواستار بازگشت به گفتوگو شد و دیپلماسی را «تنها مسیر برای دستیابی به یک راهحل پایدار» خواند.
گروسی گفت از زمان حملات ژوئن، «ما نتوانستهایم به وضعیت قبل بازگردیم. ایران قوانین داخلی تصویب کرده که میگوید باید همکاری خود را با ما محدود کنند.» با این وجود، آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنان در حال مذاکره با تهران است.
