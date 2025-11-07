رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد ایران با وجود آسیب‌دیدگی تأسیسات هسته‌ای در پی حملات اخیر، همچنان اورانیوم بسیار غنی‌شده و دانش فنی لازم برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای را در اختیار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رافائل ماریانو گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل، به فرانس ۲۴ در ادامه لفاظی های خود علیه ایران مدعی شد که ایران با وجود حملات اخیر به تاسیسات هسته‌ای‌اش، همچنان اورانیوم بسیار غنی‌شده کافی و دانش لازم برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای را در اختیار دارد. 

او همچنین درباره اوکراین و نامزدی‌اش برای تصدی بالاترین سمت در سازمان ملل صحبت کرد.

 رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت که برنامه هسته‌ای ایران در پی حملات اسرائیل و آمریکا در ماه ژوئن به تاسیات کلیدی غنی‌سازی آن — نطنز، اصفهان و فردو — «به شدت آسیب دیده است»، اما مدعی شد که تهران همچنان اورانیوم بسیار غنی‌شده کافی و دانش فنی لازم برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای در آینده‌ای نزدیک را در اختیار دارد.

گروسی او در ادامه اظهارات بی اساس خود گفت: «ایران برای بازسازی آن پایگاه صنعتی-فناوری به زمان نیاز دارد»، و خاطرنشان کرد که کارشناسان تخمین زده‌اند ایران به یک سال یا بیشتر زمان نیاز خواهد داشت.

او ادعا کرد که مواد هسته‌ای ایران، که عمدتاً در سایت‌های هدف‌گیری شده باقی مانده است، «به آنان اجازه می‌دهد چندین سلاح هسته‌ای تولید کنند».

گروسی گفت حملات آمریکا و اسرائیل به ایران نشان‌دهنده معکوس شدن سال‌ها مذاکره است. او خواستار بازگشت به گفت‌و‌گو شد و دیپلماسی را «تنها مسیر برای دستیابی به یک راه‌حل پایدار» خواند.

گروسی گفت از زمان حملات ژوئن، «ما نتوانسته‌ایم به وضعیت قبل بازگردیم. ایران قوانین داخلی تصویب کرده که می‌گوید باید همکاری خود را با ما محدود کنند.» با این وجود، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان در حال مذاکره با تهران است.

Iran (Islamic Republic of)
ایران باید از سیاست‌های آمریکا و اروپا و هم آژانس فاصله بگیرد چون به خاطر که آمریکا، اروپا، آژانس، هر سه سگ دست نشانده رژیم صهیونیستی هستند
۰۸:۴۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ایران باید از سیاست‌های آمریکا و اروپا و هم آژانس فاصله بگیرد چون به خاطر که آمریکا، اروپا، آژانس، هر سه سگ دست نشانده رژیم صهیونیستی هستند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
بعد از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، گروسی اعلام داشت که هیچ سندی که ایران به سمت سلاح هسته‌ای برود، وجود ندارد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ایران اگر سلاح هسته‌ای داشت، اسرائیل حمله نمی‌کرد
ایران اگر سلاح هسته‌ای داشت، اسرائیل حمله نمی‌کرد. کشور باید در دکترین هسته‌ای خود تجدیدنظر کند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
دونالد ترامپ بار دیگر تأیید کرد که هر سه مرکز هسته‌ای ایران نابود شده است
و این در حالی است که ترامپ جنایتکار در رسانه های هزاران بار اعلام کرده است که تأسیسات هسته ای ایران را نابود کردیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
موسی
۰۸:۴۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
خوب چی آدماشو می‌خوان از بین ببری یه آزمایشگاه‌ها رو چیزی باقی موند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Mhd
۲۰:۲۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
حرف های گروسی همه خلاف واقع،غیر کارشناسی و کاملا واضح که نه ایران رو می‌شناسه نه مردم ایران.الان بهترین فرصت که مثل یک بچه حرف گوش کن پرونده هسته‌ای ایران رو برای همیشه ببنده و بایگانی کنه.هم خیال ما رو راحت کنه هم خیال خودشو.دبگه از نمد کلاهی براش در نمیاد.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
آقای گروسی خبیث چرا در مورد سلاح های هسته ای اربابانت بویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی حرف نمی زنی؟ مشخص است چون سگ پاچه اربابش را نمی گیرد! این جاسوس چرا حمله با تاسیسات هسته‌ای ما را محکوم نکرد؟ هدفش لو دادن و نابود کردن توان هسته ای ایران است. دشمنی با ایران از حرفها و مواضعش آشکار است. مسیولین کشور لطفاً این سگ هار را تحویل نگیرند!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
به این میگن خودفروشی. دمت گرم. مفت نفروختی.
می خواهند یک موقعیت بالاتر در سارمان ملل بهش بدهند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
شبیه گراز است
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
yjcتورو خدا نظرات مردم رو در مورد این مردک کثیف چاپ کن.
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
برای آخرین بار میگویم تا زمانی که ایران سلاح هسته‌ای نسازد دست بردار نیستند
۳
۹
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۸:۱۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
بابا ول کنید انسانید و حقوق بشر را ... اینجا جنگله جنگل... اگر درنده نباشی می خورنت... بمب اتم بسازید بعد ببینید همین گروسی کاسه لیستون نمیشه یا نه!
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
حرومزاده من به مسیولین سیاسی خودمان کار ندارم. که لی لی به لالات میگذارندـثلی مطمئنم کل مردم ایران باهر فکر و دین ومذهب وقوم ی که باشند تویک چیز خیلی خیلی متعهد هستند اونم بیزاری مردم از این گروسی. واگر گیرشون بیاد تیکه بزرگش گوش درازش هست. مردک الاغ
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
دارد خوبش هم دارد
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
جمهوری اسلامی ایران تا انتقامش را از گروسی بی شرف وبی وجدان وامریکا و اسراییل جنایتکار را نگیرد دست بردار نیست وارام نمی گیرد چون به خاک مقدس ایران تجاوز صورت گرفته است و سرداران سپاه و دانشمندان هسته ای ومردم ایران را ترور و شهید کرده اند و هزاران خسارات جانی و مالی به ایران زده اند جمهوری اسلامی ایران باید تاسیسات اتمی و موشکی خودش را توسعه دهد و به سزای اعمال این جنایتکاران تاریخ را برسند وجز با نابودی اسراییل وامریکا آرام نخواهد گرفت....
۱
۵
پاسخ دادن
