باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله سید محمدرضا مدرسی، امام جمعه موقت یزد، در خطبههای این هفته نماز جمعه یزد، با توصیه به رعایت تقوای الهی، بر ضرورت الگوگیری از سیره اهلبیت علیهمالسلام و هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان تأکید کرد.
ضرورت تقوا و یاد مرگ
آیتالله مدرسی با بیان سفارش همیشگی قرآن و معصومین به تقوا اظهار داشت: «علیکم بتقوالله؛ تقوا جامع همه خیرهاست و به واسطه آن، خیر دنیا و آخرت به دست میآید.
وی با اشاره به سخنان امام سجاد علیهالسلام که در روزهای جمعه در مسجد پیامبر (ص) ایراد میکردند افزود: «امام سجاد (ع) خطاب به مردم میفرمودند:ای مردم! از خدا بترسید و بدانید که به سوی او بازخواهید گشت؛ هر انسانی در قیامت هر کار خیری انجام داده باشد، حاضر میبیند و از اعمال بد خود چنان پشیمان میشود که آرزو میکند میان او و آن عمل، فرسنگها فاصله باشد.»
وی تأکید کرد: بهشت مجانی به کسی داده نمیشود؛ مومن و کافر نزد خدا برابر نیستند. وای بر انسان اگر غافل باشد، چرا که اعمال و افکار انسان محاسبه خواهد شد.
آیتالله مدرسی با تأکید بر قطعیت مرگ افزود: مرگ نزدیکترین و سریعترین چیزی است که به سوی انسان میآید، اما بسیاری با تردید و سهلانگاری با آن مواجه میشوند.
سیره حضرت زهرا (س)، الگویی برای جامعه امروز
در بخش دوم خطبهها، امام جمعه موقت یزد با اشاره به ایام فاطمیه و برگزاری مراسم عزاداری حضرت زهرا سلاماللهعلیها، اظهار داشت:
خدا را شکر میکنیم که در کشوری زندگی میکنیم که پرچم اهلبیت برافراشته است. ملت ایران ملتی فاطمی و علوی است و باید محبت اهلبیت علیهمالسلام در رفتار و کردار ما تجلی یابد.
وی تصریح کرد: بسیار درباره حضرت زهرا (س) شنیدهایم، اما باید بیندیشیم که آن بانوی بزرگ در زندگی خانوادگی، اجتماعی و عبادی خود چگونه رفتار میکرد. سیره ایشان در عبادت، تربیت فرزند، خدمت به مردم و سادهزیستی باید الگوی عملی زندگی ما باشد.
آیتالله مدرسی با اشاره به مسئله مهم جمعیت و فرزندآوری گفت: جامعه ما با چالش پیری جمعیت روبهروست و در این زمینه نیز میتوان از حضرت زهرا الگو گرفت. ایشان با ایثار، تربیت فرزندان صالح و خدمت به نیازمندان نمونهای کامل از یک زن مؤمن و کارآمد بودند.
وی با اشاره به فداکاری اهلبیت افزود: حضرت زهرا (س) و خانوادهاش سه روز گرسنه ماندند و غذای خود را در راه خدا انفاق کردند. این روحیه ایثار باید در جامعه ما زنده بماند.
درسهای تاریخ و بصیرت در برابر دشمن
آیتالله مدرسی در ادامه به واقعه جنگ جمل اشاره کرد و گفت: در چنین ایامی، امیرالمؤمنین (ع) در جنگ جمل پیروز شدند. آن حضرت پس از جنگ، بر پیکر کشتهشدگان عبور کردند و وقتی به جسد طلحه رسیدند، فرمودند: کارنامه تو نکات روشنی داشت، اما، چون شیطان تو را فریب داد، آن اعمال برایت سودی نخواهد داشت.
وی با تأکید بر اینکه امتحانهای الهی دشوار است، اظهار داشت: بسیاری در امتحانات الهی مردود میشوند. باید از خدا بخواهیم که ما را در مسیر ایمان ثابتقدم بدارد.
تحریف حقایق توسط رسانههای غربی
امام جمعه موقت یزد در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد رسانههای غربی اشاره کرد و گفت: امروز در دنیا رسانهها حقایق را وارونه جلوه میدهند. چهره واقعی غرب برای مردم دنیا آشکار شده است. امام و رهبر معظم انقلاب بارها درباره دشمنی غرب هشدار داده بودند، اما برخی باور نمیکردند.
وی افزود: آنان حتی به کشورهایی مانند ونزوئلا، سودان، نیجریه و لبنان که مرگ بر امریکا هم نمیگویند رحم نکردند و همواره به دنبال تهدید و جنگ هستند. مردم لبنان بدون گناه قربانی تجاوزهای مکرر دشمن شدهاند، در حالی که حتی آتشبسها از سوی دشمن بارها نقض شده است.
آیتالله مدرسی با هشدار نسبت به نقشههای بلندمدت دشمنان علیه جهان اسلام تأکید کرد: هدف آنان تجزیه کشورهای اسلامی، غارت منابع و قرار دادن ملتها زیر سلطه خویش است. مردم ایران باید هوشیار باشند؛ آنان میخواهند کشور ما را دچار سرنوشتی مشابه سوریه و سودان کنند.
وی تصریح کرد: تنها با اطاعت از رهبری، حفظ وحدت و استقامت در مسیر انقلاب میتوانیم دشمن را ناکام کنیم. انقلاب اسلامی ایران با قدرت و ایمان به برکت ولایت و توسل به اهلبیت علیهمالسلام در مسیر آرمانهای خود پیش میرود و از هیچ تهدیدی هراس ندارد.
توجه به جایگاه زن و سیاستگذاری عادلانه
در پایان خطبهها، امام جمعه موقت یزد دغدغهای اجتماعی را مطرح کرد و گفت:حضور بانوان در دانشگاه و فعالیتهای اجتماعی باید همراه با توازن باشد. این چه سیاستی است که جامعه را به سمت چنین ناهماهنگی پیش میبرد؟ باید به بانوان خدمت کرد، نه اینکه از آنان بیجا خدمت گرفت.»
وی تأکید کرد: جایگاه زن در اندیشه اسلامی، جایگاه کرامت، تربیت، عقلانیت و تاثیرگذاری اجتماعی است و باید سیاستهای فرهنگی کشور در همین راستا بازنگری و اصلاح شود.
