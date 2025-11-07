باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز جمعه اعلام کرد که نشست بین رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، و رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، «در زمان مناسب از سوی هر دو طرف مورد استقبال قرار خواهد گرفت»، اما هشدار داد که نباید در مورد جزئیات گمانه‌زنی کرد.

وی تأکید کرد که تدارکات این اجلاس نیازمند «کار کارشناسی بسیار فشرده و دقیق» خواهد بود.

پسکوف همچنین در مورد پرتاب جدیدترین موشک بالستیک کره شمالی پس از دور تازه تحریم‌های ایالات متحده اظهارنظر کرد. او گفت روسیه «حق قانونی کره شمالی برای تأمین امنیت خود» را محترم می‌شدد و افزود که کرملین تنها در صورتی از ابتکارات صلح‌طلبانه در شبه‌جزیره کره حمایت خواهد کرد که «به طور کامل» با منافع پیونگ یانگ مطابقت داشته باشد.

منبع: تاس