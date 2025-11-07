رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با نخست وزیر پاکستان، تاکید کرد: ما بیش از هر زمانی نیازمند توسعه همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان دو کشور هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - «محمدباقر قالیباف» که در صدر هیأتی پارلمانی به پاکستان سفر کرده است، صبح امروز -جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۴- در محل کاخ نخست وزیری، دیدار دوجانبه‌ای با «محمد شهباز شریف» نخست وزیر این کشور داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار گفت: ما بیش از هر زمانی نیازمند توسعه همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان دو کشور هستیم و می‌بایست توافقاتی را که در سفر رییس جمهور ایران به پاکستان به امضای طرفین رسید را پیگیری و اجرایی کنیم.

‌وی اظهار داشت: برای تحقق هدف رسیدن تجارت میان دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار، لازم است در حوزه‌های بانکی، تهاتر و تجارت آزاد اقدامات بیشتری کنیم. همچنین در خصوص بازارچه‌های مرزی و امور گمرکی باید کار‌های اجرایی به پیش برود. باید موانع گمرکی برطرف شده و تجارت را تسهیل کنیم.

رئیس مجلس ادامه داد: ما در ایران آمادگی داریم که روابط را توسعه دهیم. همانگونه که ما می‌توانیم از محصولات کشاورزی شما استفاده کنیم، شما نیز می‌توانید از قابلیت‌های انرژی ما استفاده کنید. دولت و پارلمان ایران گام‌های رو به جلویی در این مسیر برداشته است.

قالیباف همچنین در این دیدار به همراهی مردم، دولت و مجلس پاکستان با ایران اسلامی در جنگ دوازده روزه اشاره کرد و گفت: جا دارد از مردم حق طلب پاکستان که با درک بالای سیاسی در کنار دولت و مجلس پاکستان در شرایط سخت جنگ ۱۲ روزه، در کنار مردم ایران ایستادند، تشکر کنم. این حمایت در ذهن مردم و مسئولان ایران خواهد ماند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع ادعا‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت: ما در میانه مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا در عمان بودیم که عملیاتی علیه ایران آغاز شد و اخیرا رییس جمهور آمریکا اعلام داشته که مسئولیت این حمله با آمریکا بوده است. البته ایران پاسخی دقیق و با حجم آتش بالا به تجاوز رژیم صهیونیستی داد بطوری که معاون رییس جمهور آمریکا به نمایندگی از این کشور از روز ششم جنگ به دنبال آتش بس بود و البته ایران نپذیرفت تا رژیم صهیونیستی حملات خود را متوقف کرده و ضربه آخر را ما بزنیم.

وی افزود: بعد از پایان جنگ درخصوص اسنپ بک با اروپایی‌ها وارد مذاکره شدیم و توافقی با آژانس انرژی اتمی در قاهره صورت گرفت، اما اروپایی‌ها در نشست نیویورک به همین توافق هم پایبند نبودند.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آمریکا و رژیم صهیونیستی امت اسلامی را در دو طرف قرار می‌دهند. صلح تحمیلی و جنگ تحمیلی که ما به جنگ تحمیلی آنها پاسخ دادیم و زیر بار صلح تحمیلی نیز نمی‌رویم. صهیونیست‌ها با حمایت امریکا نمی‌خواهند کشوری در جهان اسلام قوی و مستقل باشد. این وضعیت را در سوریه و لیبی و لبنان و سوریه می‌توانید ببینید که رژیم صهیونیستی روزانه لبنان را بمباران می‌کند در حالیکه در آتش بس هستند.

قالیباف گفت: آمریکا نمی‌خواهد که کشور‌های اسلامی به رشد و پیشرفت برسند درحالیکه کشور‌های اسلامی با وحدت و انسجام می‌توانند در مقابل زیاده خواهی آمریکا بایستند.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلافات بروز کرده میان پاکستان و افغانستان بیان کرد: ایران اسلامی آمادگی دارد هر کمکی که باشد در راستای حل اختلاف انجام دهد.

شهباز شریف: ایران و پاکستان همواره در روز‌های سخت در کنار هم بوده‌اند

‌محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در این دیدار گفت: ایران و پاکستان به عنوان دو کشور دوست، همواره در روز‌های سخت در کنار هم بودند. در درگیری اخیر پاکستان، ملت و دولت ایران در کنار پاکستان ایستادند و ملت و دولت پاکستان نیز در جنگ ۱۲ روزه کنار ایران ایستادند و در همان روز‌ها بطور شدید این جنایت علیه ایران را محکوم کرده و از ایران حمایت کردیم.

‌وی ادامه داد: در سفر‌های خارجی و در دیدار با مقامات سایر کشورها، غیرقابل قبول بودن حملات رژیم صهیونیستی علیه ایران را اعلام کردیم و خوشحالم که جنگ با خرد و حکمت از طرف رهبر و مردم و نیرو‌های مسلح ایران به پایان رسید.

‌نخست وزیر پاکستان ادامه داد: ما از برخورداری ایران از انرژی صلح آمیز هسته‌ای و غنی سازی اورانیوم حمایت کرده و تلاش اروپا برای اسنپ بک را غیر قابل قبول می‌دانیم.

منبع: مجلس شورای اسلامی

برچسب ها: رئیس مجلس شورای اسلامی ، روابط ایران و پاکستان
خبرهای مرتبط
قالیباف در نطق پیش از دستور؛
آمریکا باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران را بپذیرد
پایان سفر سه روزه قالیباف به پاکستان
قالیباف: هدف طرح «آبراهام» به زانو درآوردن کشور‌های اسلامی است
قالیباف: امت اسلامی باید یکپارچه و محکم در مقابل رژیم صهیونیستی بایستند
قالیباف: صلح تحمیلی و جنگ تحمیلی استقلال کشور‌های مسلمان را هدف قرار داده است
تسلیت قالیباف پی درگذشت «صابر کاظمی»
قالیباف: ظرفیت مبادلات اقتصادی ایران و پاکستان باید از ۳ میلیارد به ۱۰ میلیارد دلار برسد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۲۰:۳۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
شهباز بنده خدا گرفتار شده امریکاست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
تو منطقه به دونفر هرگز اعتماد نکنید یکی شهباز است یکی اردوان است اینها برای آمریکا هرکاری انجام میدهند شهباز که با کودتا سیا بقدرت رسیده عمران خان از قدرت پائین کشید شهباز بقدرت رساندند اینها بدانید شهباز لندن نشین است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
شهباز برای خود شیرینی پیش ترامپ هرکاری انجام میدهد الکی دوتا درگیری میان هند و افغانستان راه انداخت تا ترامپ تعداد صلحهایش افزایش بدهد سومی مانده با ایران راه بیاندازید
۱
۰
پاسخ دادن
تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۸ آبان
شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی با هدف استفاده از سموم و کودهای مجاز به میزان مناسب
بر ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه مصر هستیم/ زندان جای بزهکار است، نه بدهکار
توانمندی موشکی کشور چند سال جلو افتاده است
آمریکا باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران را بپذیرد
فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
پزشکیان: فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است
اعلام وصول ۳ سوال از وزرای ورزش و ارتباطات در مجلس
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار مجلس
آخرین اخبار
خطیب‌زاده: ایران هرگز از دیپلماسی رویگردان نبوده است
پزشکیان: مصداق ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» را باور دارم
توانمندی موشکی کشور چند سال جلو افتاده است
انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی به عنوان رئیس ستاد ازدواج دانشگاهیان
رئیس‌جمهور سه‌شنبه به مجلس می‌رود
اختیارات لازم در زمینه ساخت مسکن به استانداران تفویض شود
پزشکیان: فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است
بر ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه مصر هستیم/ زندان جای بزهکار است، نه بدهکار
فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
اعلام وصول ۳ سوال از وزرای ورزش و ارتباطات در مجلس
قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در اصلاح ذهنیت هم‌وطنان موثر است
تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس
موافقت مجلس با معافیت تجهیزات و سخت‌افزارهای هوش مصنوعی از حقوق ورودی
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان
«شنیان⁩» اسم رمز و نماد مسئولیت اجتماعی ایران امروز است
آمریکا باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران را بپذیرد
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۸ آبان
شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی با هدف استفاده از سموم و کودهای مجاز به میزان مناسب
عراقچی: جایزه صلح نوبل را به حامی جنایات رژیم صهیونیستی دادند
دیدار سفیر جدید تهران در پیونگ‌یانگ با عراقچی