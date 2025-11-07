باشگاه خبرنگاران جوان - «محمدباقر قالیباف» که در صدر هیأتی پارلمانی به پاکستان سفر کرده است، صبح امروز -جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۴- در محل کاخ نخست وزیری، دیدار دوجانبه‌ای با «محمد شهباز شریف» نخست وزیر این کشور داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار گفت: ما بیش از هر زمانی نیازمند توسعه همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان دو کشور هستیم و می‌بایست توافقاتی را که در سفر رییس جمهور ایران به پاکستان به امضای طرفین رسید را پیگیری و اجرایی کنیم.

‌وی اظهار داشت: برای تحقق هدف رسیدن تجارت میان دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار، لازم است در حوزه‌های بانکی، تهاتر و تجارت آزاد اقدامات بیشتری کنیم. همچنین در خصوص بازارچه‌های مرزی و امور گمرکی باید کار‌های اجرایی به پیش برود. باید موانع گمرکی برطرف شده و تجارت را تسهیل کنیم.

رئیس مجلس ادامه داد: ما در ایران آمادگی داریم که روابط را توسعه دهیم. همانگونه که ما می‌توانیم از محصولات کشاورزی شما استفاده کنیم، شما نیز می‌توانید از قابلیت‌های انرژی ما استفاده کنید. دولت و پارلمان ایران گام‌های رو به جلویی در این مسیر برداشته است.

قالیباف همچنین در این دیدار به همراهی مردم، دولت و مجلس پاکستان با ایران اسلامی در جنگ دوازده روزه اشاره کرد و گفت: جا دارد از مردم حق طلب پاکستان که با درک بالای سیاسی در کنار دولت و مجلس پاکستان در شرایط سخت جنگ ۱۲ روزه، در کنار مردم ایران ایستادند، تشکر کنم. این حمایت در ذهن مردم و مسئولان ایران خواهد ماند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع ادعا‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت: ما در میانه مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا در عمان بودیم که عملیاتی علیه ایران آغاز شد و اخیرا رییس جمهور آمریکا اعلام داشته که مسئولیت این حمله با آمریکا بوده است. البته ایران پاسخی دقیق و با حجم آتش بالا به تجاوز رژیم صهیونیستی داد بطوری که معاون رییس جمهور آمریکا به نمایندگی از این کشور از روز ششم جنگ به دنبال آتش بس بود و البته ایران نپذیرفت تا رژیم صهیونیستی حملات خود را متوقف کرده و ضربه آخر را ما بزنیم.

وی افزود: بعد از پایان جنگ درخصوص اسنپ بک با اروپایی‌ها وارد مذاکره شدیم و توافقی با آژانس انرژی اتمی در قاهره صورت گرفت، اما اروپایی‌ها در نشست نیویورک به همین توافق هم پایبند نبودند.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آمریکا و رژیم صهیونیستی امت اسلامی را در دو طرف قرار می‌دهند. صلح تحمیلی و جنگ تحمیلی که ما به جنگ تحمیلی آنها پاسخ دادیم و زیر بار صلح تحمیلی نیز نمی‌رویم. صهیونیست‌ها با حمایت امریکا نمی‌خواهند کشوری در جهان اسلام قوی و مستقل باشد. این وضعیت را در سوریه و لیبی و لبنان و سوریه می‌توانید ببینید که رژیم صهیونیستی روزانه لبنان را بمباران می‌کند در حالیکه در آتش بس هستند.

قالیباف گفت: آمریکا نمی‌خواهد که کشور‌های اسلامی به رشد و پیشرفت برسند درحالیکه کشور‌های اسلامی با وحدت و انسجام می‌توانند در مقابل زیاده خواهی آمریکا بایستند.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلافات بروز کرده میان پاکستان و افغانستان بیان کرد: ایران اسلامی آمادگی دارد هر کمکی که باشد در راستای حل اختلاف انجام دهد.

شهباز شریف: ایران و پاکستان همواره در روز‌های سخت در کنار هم بوده‌اند

‌محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در این دیدار گفت: ایران و پاکستان به عنوان دو کشور دوست، همواره در روز‌های سخت در کنار هم بودند. در درگیری اخیر پاکستان، ملت و دولت ایران در کنار پاکستان ایستادند و ملت و دولت پاکستان نیز در جنگ ۱۲ روزه کنار ایران ایستادند و در همان روز‌ها بطور شدید این جنایت علیه ایران را محکوم کرده و از ایران حمایت کردیم.

‌وی ادامه داد: در سفر‌های خارجی و در دیدار با مقامات سایر کشورها، غیرقابل قبول بودن حملات رژیم صهیونیستی علیه ایران را اعلام کردیم و خوشحالم که جنگ با خرد و حکمت از طرف رهبر و مردم و نیرو‌های مسلح ایران به پایان رسید.

‌نخست وزیر پاکستان ادامه داد: ما از برخورداری ایران از انرژی صلح آمیز هسته‌ای و غنی سازی اورانیوم حمایت کرده و تلاش اروپا برای اسنپ بک را غیر قابل قبول می‌دانیم.

منبع: مجلس شورای اسلامی