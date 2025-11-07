رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان با وزیر محیط زیست و تغییر اقلیم عمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر محیط زیست و تغییر اقلیم عمان با تأکید بر اهمیت روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عمان به عنوان دو کشور واقع در دو سوی تنگه هرمز، بر ضرورت همکاری راهبردی در زمینه تبادل تجربیات مرتبط با تغییر اقلیم و همچنین حفاظت از محیط زیست دریایی، چه در چارچوب کنوانسیون منطقه‌ای راپمی (راپمی) و چه در قالب همکاری‌های دوجانبه، تأکید کرد.

وی با اشاره به مسئله توفان‌های گرد و غبار، اظهار کرد: منشأ برخی از این پدیده‌ها به فعالیت‌های انسانی در منطقه بازمی‌گردد، در حالی که برخی دیگر ناشی از عوامل طبیعی هستند و لازم است در بررسی‌های علمی بین این دو نوع منشأ تفکیک قائل شد.

او همچنین پیشنهاد داد که ایران و عمان در این زمینه نیز تبادل تجربه و همکاری‌های مشترک داشته باشند.

وزیر محیط زیست عمان با اشاره به ریاست قریب‌الوقوع کشورش بر اجلاس آتی یونیا (UNEA)، تأکید کرد که این اجلاس باید بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های تمامی کشور‌ها باشد و از جمهوری اسلامی ایران خواست در کنار عمان برای اداره هرچه بهتر اجلاس یونیا همکاری کند.

شینا انصاری، رئیس سازمان محیط زیست ایران هم ضمن قدردانی از تلاش‌های کشور عمان در سازمان‌دهی و هماهنگی موضوعات مرتبط با برگزاری اجلاس یونیا در نایروبی، بر تشابهات وضعیت محیطزیستی دو کشور و ظرفیت‌های همکاری مشترک در حوزه‌هایی نظیر حفاظت از تنوع زیستی، حمایت از گونه‌های در خطر انقراض گیاهی و جانوری، و نیز کاهش آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های صنعت نفت و گاز تأکید کرد.

برچسب ها: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ، روابط ایران و عمان
