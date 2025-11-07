رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: باید منافع ملی کشور‌های دارای منابع طبیعی حفظ و رعایت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری در حاشیه اجلاس کاپ ۳۰ تغییر اقلیم در برزیل، با طارق سلیمان احمد الرّومی، وزیر نفت و رئیس هیات کشور کویت در اجلاس تغییر اقلیم دیدار و گفت‌و‌گو کرد و با اشاره به اشتراکات گسترده موضوعات دو کشور در حوزه صنعت نفت و گاز، بر اهمیت اجرای پروژه‌های مشترک محیط زیستی، به‌ویژه در زمینه رعایت استاندارد‌ها و پاکسازی و احیای مناطق آلوده خاک و آب تأکید کرد.

در این دیدار، طارق سلیمان احمد الرّومی با اشاره به اهمیت روابط تاریخی میان ایران و کویت اظهار کرد: روابط دو کشور فراتر از همسایگی است و از پیوندی ویژه و عمیق برخوردار است.

انصاری افزود: همکاری‌های ایران و کویت، چه در چارچوب کنوانسیون منطقه‌ای راپمی (خلیج فارس و دریای عمان) و چه در قالب روابط دوجانبه، باید برای حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس توسعه یابد.

معاون رئیس‌جمهور آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای ارتقاء و به‌روزرسانی موافقت‌نامه محیط زیستی موجود میان دو کشور اعلام کرد.

طارق الرّومی نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد، بر تبادل هیأت‌های کارشناسی و همکاری برای روزآمدسازی این توافق‌نامه تأکید کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست

برچسب ها: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ، منابع طبیعی ، روابط ایران و کویت
خبرهای مرتبط
توسعه قابل ملاحظه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران
رئیس سازمان محیط زیست:
ایران با وجود تحریم‌ها به تعهدات اقلیمی خود پایبند است
نقش فعال ایران در مباحث جهانی مرتبط با تغییر اقلیم  
دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان با وزیر محیط زیست و تغییر اقلیم عمان
اعلام آمادگی ایران برای تبادل تجربیات و همکاری محیط زیستی با برزیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
ترافیک در اشرفی اصفهانی حوالی سیمون بولیوار پرحجم و سنگین است
متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰کیلوگرم تریاک
بحران آب تهران حاصل چند دهه بی‌برنامگی است/ بحران آب حل شدنی است
آخرین اخبار
قوه قضاییه: اظهارات رسایی در مورد انتصاب مجدد یک دادستان دستگیر شده، صحت ندارد
فروشندگان آنلاین مراقب باشید؛ مجرمان با پرداخت جعلی کالا می‌برند
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار
تحقق کامل منابع و پیشرفت دو پروژه مهم خدماتی در منطقه ۱۰
کشف ۱۳۰ میلیارد تومان لوازم یدکی قاچاق در جنوب تهران
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار؛ از ارتقای کیفی تا تغییر فضای بصری غرف
استفاده از ظرفیت صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی و بانکی ممکن است
زاکانی: در موضوع حریم اقدامات استانداری غیرقانونی است
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰کیلوگرم تریاک
دیپلماسی قضایی پل ارتقای جایگاه حقوقی ایران در جهان
مجسمه والرین نماد قدرت و استقامت ملت ایران است
خواسته خانواده‌های شهدای اقتدار؛ دفاع از آرمان‌های شهدا است
بحران آب تهران حاصل چند دهه بی‌برنامگی است/ بحران آب حل شدنی است
تغییر ساعت نظافت پیاده‌رو‌ها و انهار در پایتخت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
متقاضیان انتخابات شورای شهر تهران به صورت فردی و فهرستی رقابت می‌کنند
زیر فشار کار و بی‌توجهی؛ واقعیت وضعیت پاکبان‌های تهران از زبان خودشان
علل ماندگاری پرونده‌ها احصا و رفع شود
معاون اول قوه قضاییه: هیچ نهادی حق سرپیچی از اجرای قانون الزام را ندارد
چمران: با منطق و تفاهم مسائل حریم و آب تهران را پیش می‌بریم
رئیس سازمان ثبت: ۸ میلیون مسکن روستایی دارای سند شده‌اند
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن
ترافیک در اشرفی اصفهانی حوالی سیمون بولیوار پرحجم و سنگین است
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده است
اعمال قانون ۹۳۰۰ وسیله نقلیه به دلیل تخلفات حمل بار نامتعارف در پاییز