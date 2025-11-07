باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری در حاشیه اجلاس کاپ ۳۰ تغییر اقلیم در برزیل، با طارق سلیمان احمد الرّومی، وزیر نفت و رئیس هیات کشور کویت در اجلاس تغییر اقلیم دیدار و گفت‌و‌گو کرد و با اشاره به اشتراکات گسترده موضوعات دو کشور در حوزه صنعت نفت و گاز، بر اهمیت اجرای پروژه‌های مشترک محیط زیستی، به‌ویژه در زمینه رعایت استاندارد‌ها و پاکسازی و احیای مناطق آلوده خاک و آب تأکید کرد.

در این دیدار، طارق سلیمان احمد الرّومی با اشاره به اهمیت روابط تاریخی میان ایران و کویت اظهار کرد: روابط دو کشور فراتر از همسایگی است و از پیوندی ویژه و عمیق برخوردار است.

انصاری افزود: همکاری‌های ایران و کویت، چه در چارچوب کنوانسیون منطقه‌ای راپمی (خلیج فارس و دریای عمان) و چه در قالب روابط دوجانبه، باید برای حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس توسعه یابد.

معاون رئیس‌جمهور آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای ارتقاء و به‌روزرسانی موافقت‌نامه محیط زیستی موجود میان دو کشور اعلام کرد.

طارق الرّومی نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد، بر تبادل هیأت‌های کارشناسی و همکاری برای روزآمدسازی این توافق‌نامه تأکید کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست