باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- بانک مرکزی به تازگی، پس از گذشت هفت ماه، در نهایت ابلاغیه تسهیلات وام اشتغال را به بانکهای عامل ابلاغ کرد. موضوع مهم این است که عملاً هفت ماه نخست سال جاری برای پرداخت وام اشتغالزایی، به دلیل تأخیر در ابلاغ سهمیهها از سوی بانک مرکزی، از دست رفت.
در کمال تعجب شاهد هستیم که بانک مرکزی مدت زمان بازپرداخت تسهیلات اشتغالزایی برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را از ۸۴ به ۶۰ ماه کاهش داده است. با توجه به اینکه مبلغ تسهیلات نیز از ۱۵۰ به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته، کاهش مدتزمان بازپرداخت میتواند فشار زیادی به مددجویان وارد کند.
به زعم بسیاری، اگر بانک مرکزی اقدام به افزایش مجدد مدتزمان بازپرداخت تسهیلات اشتغالزایی مددجویان به همان ۸۴ ماه نکند، عملاً مددجویان نمیتوانند از این تسهیلات بهره ببرند، زیرا از عهده اقساط آن برنخواهند آمد.
هدف از تسهیلات اشتغالزایی مددجویان که در برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته، حمایت از این افراد است. از آنجایی که مددجویان شرایط اقتصادی خوبی ندارند، باید تسهیلات با شرایط مناسب و آسان در اختیارشان قرار گیرد. سختتر کردن شرایط بازپرداخت تسهیلات اشتغالزایی برای مددجویان اقدامی غیرمنطقی است.
شواهد نشان میدهد که بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور توجه چندانی به انجام وظایف خود در زمینه اعطای تسهیلات حمایتی ندارند. این نوع تسهیلات مورد بیمهری بانک مرکزی و بانکهای عامل قرار گرفته است.
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، در مورد کوتاه شدن زمان بازپرداخت وامهای اشتغالزایی گفت: در شرایط کنونی اقتصادی، یکی از چالشهای اصلی کشور، ایجاد اشتغال و تأمین معیشت برای اقشار مستضعف و محروم است. ما به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بر این باوریم که باید به این افراد فرصتهای لازم را برای تبدیل شدن به مولدین اقتصادی بدهیم. این هدف نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی آنان کمک میکند، بلکه به توسعه پایدار کشور نیز منجر میشود.
وی اظهار کرد: یکی از راهکارهای مؤثر در حمایت از اشتغالزایی، اعطای وامهای کمبهره به افرادی است که قصد دارند در حوزههایی مانند کشاورزی، دامداری و باغداری فعالیت کنند. این وامها باید به گونهای طراحی شوند که فشار مالی زیادی بر روی متقاضیان ایجاد نکنند.
عسکری ادامه داد: برای افرادی که درآمدی ندارند و در مراحل ابتدایی راهاندازی کسبوکار خود هستند، باید فرصتهای تنفسی ارائه شود. این به معنای آن است که آنها بتوانند بدون پرداخت اقساط در مدت زمان مشخصی، بر روی راهاندازی کسبوکار خود تمرکز کنند.
وی گفت: اقساط وامها باید به گونهای تنظیم شوند که امکان پرداخت آنها برای افراد فراهم باشد. با تعیین مدت زمان بلندمدت برای بازپرداخت، میتوانیم فشار مالی را از دوش این افراد برداریم و به آنها این امکان را بدهیم که به تدریج به سوددهی برسند.
نماینده مجلس تصریح کرد: گاهی اوقات سیاستهای بانک مرکزی با نظرات و برنامههای مجلس همخوانی ندارد؛ لذا نیاز است که بانک مرکزی نسبت به تسهیل وضعیت پرداخت وام اشتغال مددجویان نهادهای حمایتی اقدام کند. باید زمان بازپرداخت وام اشتغال به ۸۴ ماه، همانند سنوات گذشته، بازگردد.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای این برنامهها، میتوانیم به اقشار آسیبپذیر جامعه کمک کنیم تا نه تنها از وضعیت معیشتی خود خارج شوند، بلکه به مولدین اقتصادی تبدیل شوند که به رشد و توسعه کشور کمک میکنند. امیدواریم با همت و همکاری همه نهادها، بتوانیم گامی مؤثر در جهت ایجاد اشتغال پایدار برداریم.