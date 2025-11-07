رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: نیاز است که بانک مرکزی نسبت به تسهیل وضعیت پرداخت وام اشتغال مددجویان نهاد‌های حمایتی اقدام کند و زمان بازپرداخت وام اشتغال باید به ۸۴ ماه، همانند سنوات گذشته، بازگردد.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- بانک مرکزی به تازگی، پس از گذشت هفت ماه، در نهایت ابلاغیه تسهیلات وام اشتغال را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. موضوع مهم این است که عملاً هفت ماه نخست سال جاری برای پرداخت وام اشتغال‌زایی، به دلیل تأخیر در ابلاغ سهمیه‌ها از سوی بانک مرکزی، از دست رفت.

در کمال تعجب شاهد هستیم که بانک مرکزی مدت زمان بازپرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را از ۸۴ به ۶۰ ماه کاهش داده است. با توجه به اینکه مبلغ تسهیلات نیز از ۱۵۰ به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته، کاهش مدت‌زمان بازپرداخت می‌تواند فشار زیادی به مددجویان وارد کند.

به زعم بسیاری، اگر بانک مرکزی اقدام به افزایش مجدد مدت‌زمان بازپرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی مددجویان به همان ۸۴ ماه نکند، عملاً مددجویان نمی‌توانند از این تسهیلات بهره ببرند، زیرا از عهده اقساط آن برنخواهند آمد.

هدف از تسهیلات اشتغال‌زایی مددجویان که در برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته، حمایت از این افراد است. از آنجایی که مددجویان شرایط اقتصادی خوبی ندارند، باید تسهیلات با شرایط مناسب و آسان در اختیارشان قرار گیرد. سخت‌تر کردن شرایط بازپرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی برای مددجویان اقدامی غیرمنطقی است.

شواهد نشان می‌دهد که بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور توجه چندانی به انجام وظایف خود در زمینه اعطای تسهیلات حمایتی ندارند. این نوع تسهیلات مورد بی‌مهری بانک مرکزی و بانک‌های عامل قرار گرفته است.

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، در مورد کوتاه شدن زمان بازپرداخت وام‌های اشتغال‌زایی گفت: در شرایط کنونی اقتصادی، یکی از چالش‌های اصلی کشور، ایجاد اشتغال و تأمین معیشت برای اقشار مستضعف و محروم است. ما به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بر این باوریم که باید به این افراد فرصت‌های لازم را برای تبدیل شدن به مولدین اقتصادی بدهیم. این هدف نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی آنان کمک می‌کند، بلکه به توسعه پایدار کشور نیز منجر می‌شود.

وی اظهار کرد: یکی از راهکارهای مؤثر در حمایت از اشتغال‌زایی، اعطای وام‌های کم‌بهره به افرادی است که قصد دارند در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، دامداری و باغداری فعالیت کنند. این وام‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که فشار مالی زیادی بر روی متقاضیان ایجاد نکنند.

عسکری ادامه داد: برای افرادی که درآمدی ندارند و در مراحل ابتدایی راه‌اندازی کسب‌وکار خود هستند، باید فرصت‌های تنفسی ارائه شود. این به معنای آن است که آن‌ها بتوانند بدون پرداخت اقساط در مدت زمان مشخصی، بر روی راه‌اندازی کسب‌وکار خود تمرکز کنند.

وی گفت: اقساط وام‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شوند که امکان پرداخت آن‌ها برای افراد فراهم باشد. با تعیین مدت زمان بلندمدت برای بازپرداخت، می‌توانیم فشار مالی را از دوش این افراد برداریم و به آن‌ها این امکان را بدهیم که به تدریج به سوددهی برسند.

نماینده مجلس تصریح کرد: گاهی اوقات سیاست‌های بانک مرکزی با نظرات و برنامه‌های مجلس همخوانی ندارد؛ لذا نیاز است که بانک مرکزی نسبت به تسهیل وضعیت پرداخت وام اشتغال مددجویان نهادهای حمایتی اقدام کند. باید زمان بازپرداخت وام اشتغال به ۸۴ ماه، همانند سنوات گذشته، بازگردد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این برنامه‌ها، می‌توانیم به اقشار آسیب‌پذیر جامعه کمک کنیم تا نه تنها از وضعیت معیشتی خود خارج شوند، بلکه به مولدین اقتصادی تبدیل شوند که به رشد و توسعه کشور کمک می‌کنند. امیدواریم با همت و همکاری همه نهادها، بتوانیم گامی مؤثر در جهت ایجاد اشتغال پایدار برداریم.

 

 

برچسب ها: بانک مرکزی ، تسهیلات
خبرهای مرتبط
پروزیان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان؛
پرداخت ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت
فساد اقتصادی موجب فرار سرمایه می‌شود
کمیته مشترک بانک مرکزی و وزارت راه برای تسریع در پرداخت تسهیلات تشکیل می‌شود
سهم ایران از بازار آفریقا تنها یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است
کمبود نهاده دامی‌تهدیدی برای امنیت غذایی کشور
مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو موافقت کرد + نرخ تعرفه‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علی اصغر
۰۶:۵۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
به ایرانیها هم میدن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۲۰:۳۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
زورشون فقط به فقرامیرسه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
به من تولید کننده که نمیدند میدن به خودشون و هیچ صاحب نداره و هیچ نظارتی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
والا من مددجو با معلولیت م نزدیک به دهه ۵ زندگی م
موفق ب دریافت هیچ نوع وام حمایتی از بهزیستی نشدم

خدا رحمت کنه بر شهید رییسی
یک بار طعم وام گرفتن چشیدم
اونم با اعطای وام یک میلیونی کرونا
۰
۱
پاسخ دادن
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
ردپای افزایش نرخ ارز در گرانی پرواز‌های داخلی/ بلیت هواپیما برای طبقه متوسط جامعه هم آرزو شد!
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان
هشت شرکت پروژه جدید در مسیر پذیره نویسی بورس تهران+ فیلم
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
آخرین اخبار
پرداخت ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت
اراضی نهضت ملی مسکن قرار نبود رایگان به متقاضیان داده شود/ اصراف در تخصیص زمین ممنوع+ فیلم
اضافه شدن ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور/ تبصره ماده ۵۰ در حال بازنگری است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۸ آبان ماه
ثبت یک میلیون و ۳۰۰ هزار آزمایش خاک در پروژه‌های مسکونی / اجازه بهره‌برداری پروژه بدون استاندارد داده نمی‌شود
مدیریت فشار آب را قبلا هم اطلاع‌رسانی کرده بودیم
فساد اقتصادی موجب فرار سرمایه می‌شود
کاهش ۲۶ میلیارد مترمکعبی آب کشاورزی
خرید و فروش نهاده در بازار آزاد ممنوع است
وعده یکپارچه‌سازی کد گمرکی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی
ریزش بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
سالانه ۹۵ هزار کیلومتر پایش شبکه راه‌های کشور انجام می‌شود
قیمت هرکیلو خرمای پیارم به ۴۰۰ هزارتومان رسید
شرایط اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی اوراق گواهی سپرده کالایی
رونمایی از شاخص‌های جدید بورس تهران تا پایان سال
انجام ۷۰ میلیون متر مکعب لایروبی از بنادر کشور/ ایران به خودکفایی در عملیات لایروبی رسید
۱۵ درصد از کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور نیروگاه‌های انشعابی یا خانگی هستند
تأمین پایدار گاز در زمستان/عسلویه تأمین‌کننده بیش از ۷۰ درصد گاز کشور +فیلم
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
آسانسور‌های مسکن مهر تعیین تکلیف شد
فرصت ویژه توانیر برای صنایع انرژی‌بر؛ افزایش سقف مصرف برق در ازای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
هشت شرکت پروژه جدید در مسیر پذیره نویسی بورس تهران+ فیلم
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد+ عکس
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان