سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی یخبندان شبانه در مناطق سردسیر شهر‌های صنعتی، ضرورت آماده‌باش نیرو‌های عملیاتی این جمعیت و رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان را دوچندان کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر اعلام کرد:

 امروز جمعه در محور‌های مواصلاتی جنوب خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و نوار شرقی استان کرمان وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش دید افقی پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب اختلال در تردد جاده‌ای و افزایش خطر حوادث رانندگی شود.

با توجه به سرمای شبانه و پایداری جوی در اغلب مناطق کشور، تیم‌های عملیاتی و امدادی جمعیت هلال احمر در حالت آماده‌باش هستند. 

هنگام تردد در جاده‌های کوهستانی تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ به همراه داشته و از سفر‌های غیرضروری در ساعات شب خودداری کنند.

از هموطنان درخواست می‌شود در صورت مشاهده و یا بروز حادثه با شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال احمر تماس بگیرید.

منبع: جمعیت هلال احمر

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، یخبندان
خبرهای مرتبط
اعلام آمادگی هلال احمر ایران برای کمک‌های بشردوستانه به سیل زدگان کشور جامائیکا
آمادگی هلال احمر برای اعزام نیرو و کمک به افغانستان در پی وقوع زلزله
رفع نیاز دارویی روزانه بیش از ۱۵۰۰ بیمار در داروخانه هلال‌احمر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
وقتی آب نیست چی می خواهد یخ بزنه .خخخخخخخخ
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
باید بارانی برفی بیا که یخبندان شود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
انقد هشدار صاور کردید که آب نداریم
۰
۰
پاسخ دادن
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
ترافیک در اشرفی اصفهانی حوالی سیمون بولیوار پرحجم و سنگین است
متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰کیلوگرم تریاک
بحران آب تهران حاصل چند دهه بی‌برنامگی است/ بحران آب حل شدنی است
آخرین اخبار
قوه قضاییه: اظهارات رسایی در مورد انتصاب مجدد یک دادستان دستگیر شده، صحت ندارد
فروشندگان آنلاین مراقب باشید؛ مجرمان با پرداخت جعلی کالا می‌برند
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار
تحقق کامل منابع و پیشرفت دو پروژه مهم خدماتی در منطقه ۱۰
کشف ۱۳۰ میلیارد تومان لوازم یدکی قاچاق در جنوب تهران
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار؛ از ارتقای کیفی تا تغییر فضای بصری غرف
استفاده از ظرفیت صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی و بانکی ممکن است
زاکانی: در موضوع حریم اقدامات استانداری غیرقانونی است
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰کیلوگرم تریاک
دیپلماسی قضایی پل ارتقای جایگاه حقوقی ایران در جهان
مجسمه والرین نماد قدرت و استقامت ملت ایران است
خواسته خانواده‌های شهدای اقتدار؛ دفاع از آرمان‌های شهدا است
بحران آب تهران حاصل چند دهه بی‌برنامگی است/ بحران آب حل شدنی است
تغییر ساعت نظافت پیاده‌رو‌ها و انهار در پایتخت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
متقاضیان انتخابات شورای شهر تهران به صورت فردی و فهرستی رقابت می‌کنند
زیر فشار کار و بی‌توجهی؛ واقعیت وضعیت پاکبان‌های تهران از زبان خودشان
علل ماندگاری پرونده‌ها احصا و رفع شود
معاون اول قوه قضاییه: هیچ نهادی حق سرپیچی از اجرای قانون الزام را ندارد
چمران: با منطق و تفاهم مسائل حریم و آب تهران را پیش می‌بریم
رئیس سازمان ثبت: ۸ میلیون مسکن روستایی دارای سند شده‌اند
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن
ترافیک در اشرفی اصفهانی حوالی سیمون بولیوار پرحجم و سنگین است
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده است
اعمال قانون ۹۳۰۰ وسیله نقلیه به دلیل تخلفات حمل بار نامتعارف در پاییز