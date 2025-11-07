باشگاه خبرنگاران جوان - نماز جمعه این هفته در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی به امامت حجت الاسلام و المسلمین دکترگلدوست امام جمعه این شهرستان برگزار شد. در این مراسم دکتر عبدالهی فرماندارمحترم شهرستان هریس، فرماندهان محترم نظامی و انتظامی، جمعی ازاعضای شورای اداری و اهالی ولایتمدار ومتدین شهرستان درمصلی نماز جمعه، مسجد امام زمان (عج) این شهرستان حضور داشتند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.