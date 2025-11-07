باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتبال امروز ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهدای قدس به مصاف تیم فوتبال استقلال خوزستان رفت.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس

پیام نیازمند، سرژ اوریه، محمدحسین کنعانی‌زادگان، حسین ابرقویی، میلاد محمدی،مارکو باکیچ،محمد عمری، سروش رفیعی، اوستون اورونوف، تیوی بیفوما و علی علیپور

سرمربی: اوسمار ویرا

ترکیب تیم فوتبال استقلال خوزستان

محمدجواد کیا،سجاد دانایی، فیاض میردورقی، محمدرضا مهدی‌زاده، محمدمهدی احمدی، محمد شریفی، محمدرضا فلاحیان، امیرحسین جلیل‌وند، عارف رستمی، ابوالفضل کوهی و حجت احمدی

سرمربی: امیر خلیفه اصل

دقایق حساس بازی

بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۱: ارسال ضربه کرنر سروش رفیعی را مدافع استقلال خوزستان از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۵:ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن استقلال خوزستان را به کنار دروازه پرسپولیس زد.

دقیقه ۹:دقایقی از بازی به علت مصدومیت بازیکن استقلال خوزستان متوقف شد.

دقیقه ۱۳: شوت باکیچ با اختلاف به بالای دروازه استقلال خوزستان رفت.

دقیقه ۱۴: شوت بازیکن استقلال خوزستان به بیرون از دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۱۶: سروش رفیعی با پاس بیفوما گل اول پرسپولیس را به ثمر رساند.

دقیقه ۲۱: ضربه سر بازیکن استقلال خوزستان به بالای دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۲۲: شوت محمد عمری را دروازه بان استقلال خوزستان به کرنر فرستاد.

دقیقه ۲۳: باکیچ در محوطه جریمه استقلال خوزستان سرنگون شد که بعد از بازبینی صحنه در VAR اعلام پنالتی به نفع پرسپولیس رد شد.

دقیقه ۳۰: دقایقی از بازی به علت مصدومیت ۲ بازیکن پرسپولیس و استقلال خوزستان متوقف شد.

دقیقه ۳۲: میلاد سرلک به جای باکیچ بازیکن مصدوم وارد زمین مسابقه شد.

دقیقه ۳۳: ضربه سر بازیکن استقلال خوزستان به بالای دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۳۷: پرتاب اوت بلند بازیکن استقلال خوزستان را مدافع پرسپولیس از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۳۸: ضربه محمد عمری با اختلاف کم به بیرون از دروازه استقلال خوزستان رفت.

دقیقه ۴۵: داور مسابقه ۵ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۴۵+۴: ضربه محمد عمری را گلر استقلال خوزستان در اختیار گرفت.

نیمه اول بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع پرسپولیس به پایان رسید.

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۴۸: اورونوف پای ارسالی بیفوما را به کنار دروازه استقلال خوزستان زد.

دقیقه ۵۰: ضربه علیپور به بالای دروازه استقلال خوزستان رفت.

دقیقه ۵۲: ضربه کرنر ارسالی سروش رفیعی را مدافع استقلال خوزستان از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۵۴: ضربه علیپور را گلر استقلال خوزستان به کرنر فرستاد.

دقیقه ۶۰: ضربه اورونوف را گلر استقلال خوزستان دفع کرد و در ادامه ضربه علیپور با برخورد به بازیکن حریف به کرنر رفت.

دقیقه ۶۷: ضربه اورونوف با اختلاف کم به بیرون از دروازه استقلال خوزستان رفت.

دقیقه ۷۰: ضربه اورونوف را بازیکن استقلال خوزستان از دهانه دروازه دفع کرد و مانع گلزنی بازیکن پرسپولیس شد.

دقیقه ۷۳: ضربه سر بازیکن استقلال خوزستان با اختلاف به بیرون از دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۷۵: سروش رفیعی با تکل بازیکن استقلال خوزستان در محوطه جریمه حریف به زمین خورد و داور مسابقه اعلام پنالتی کرد و بعد از بازبینی در VAR پنالتی تایید شد.

دقیقه ۷۷: کنعانی زادگان ضربه پنالتی را وارد دروازه استقلال خوزستان کرد و گل دوم تیمش را به ثمر رساند.

دقیقه ۸۲: ضربه بازیکن استقلال خوزستان را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۸۸: ضربه ایستگاهی بازیکن استقلال ‌خوزستان را نیازمند با مشت دفع کرد.

دقیقه ۸۹: علیپور در موقعیت تک به تک نتوانست گل بزند و آفساید اعلام شد.

دقیقه ۹۰: داور مسابقه برای نیمه دوم بازی ۵ دقیقه وقت اضافه در نظر گرفت.

دقیقه ۹۰+۱: ضربه سر علیپور را گلر استقلال خوزستان در اختیار گرفت.

دقیقه ۹۰+۲: محمد امین کاظمیان گل سوم پرسپولیس را به ثمر رساند.

در نهایت این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به نفع پرسپولیس به پایان رسید.