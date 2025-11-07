طرح ساماندهی و رفع سدمعبر وانتی‌های خیابان شهرزاد منطقه ۱۵ با حضور عوامل ساماندهی و خدمات شهری منطقه، پلیس راهور و بازرسی اصناف تهران در حال اجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی اقوامی پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل در جریان اجرای این طرح با بیان اینکه طرح رفع سدمعبر وانتی‌ها به طور پایلوت در مناطق ۱۴ و ۱۵ تهران آغاز شده است، گفت: در این طرح ضمن تذکر و اعمال قانون سدمعبر وانتی ها، خودرو‌های فاقد پلاک و پلاک مخدوش توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شوند. 

وی با تاکید بر اینکه مدیریت شهری به دنبال سامان بخشی به سدمعبر با رعایت کرامت شهروندان است، افزود: ۱۱۴معبر منتخب در مناطق ۲۲گانه در جریان سامان بخشی قرار دارد تا شهروندان با مشکلات کمتری در تردد‌های شهری مواجه شوند. 

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در ادامه با تاکید بر ممنوعیت حضور اتباع خارجی در بساط گستری و دستفروشی اظهارداشت: با ایجاد بازارچه‌های فصلی به دنبال ایجاد فضایی برای فعالیت و کسب درآمد دستفروشان واقعی هستیم و محدودیتی برای فعالیت دستفروشان در بازار‌های خود اشتغالی وجود ندارد. 

سروش خرد معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۵ تهران نیز در این طرح با اشارت به اینکه ساماندهی بارفروشان و وانتی‌های این منطقه به طور جدی ادامه دارد، گفت: نیرو‌های ساماندهی، معبربان، راهور، کلانتری و اصناف منطقه با گشت زنی و کنترل مداوم محورهایی، چون شهرزاد اجازه سدمعبر وانتی‌ها نمی‌دهند. 

وی با بیان اینکه برای جلوگیری از بازگشت دوباره وانتی‌ها نیازمند همراهی و صدور احکام قضایی هستیم، افزود: جهت کمک به معیشت بارفروشان، فضایی در زیر پل بزرگراه شهید رییسی در این منطقه پیش بینی شده و بارفروشان به این نقطه هدایت شده‌اند.

منبع: شهرداری تهران

برچسب ها: ساماندهی وانت بارها ، ساماندهی صنایع و مشاغل شهر ، منطقه 15 تهران
خبرهای مرتبط
تشکیل قرارگاه «سیما و منظر شهری تهران» برای بهبود چهره شهر
تحویل ۶۰ سری دوربین خودرویی/ ۱۴۰۰ دوربین برای البسه شهربانان طی دو هفته آینده تحویل می‌شود
مجسمه «زانو‌ زنندگان برابر ایران» در میدان انقلاب رونمایی شد + فیلم
گشت‌های شبانه بررسی فعالیت کیوسک های مطبوعاتی تهران/ با متخلفین برخورد می‌شود
تشدید برخورد با صنوف آلاینده در تهران/ بررسی بیش از ۴۹۰ پرونده صنفی
فروشندگان کفش و محصولات چرمی از محدوده بازار خارج می‌شوند/ ایجاد «شهر طلا» در دستور کار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
دستفروشا مافیا دارن و تو قانون شکنی و سد معبر همه با هم همکاری میکنن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
برگردانید شهرشان خلوتی دوباره برمیگرده
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
گرون فروش هم هستن
با مغازه فرقی نداره
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
برای سد معبر بدتر از شیراز پیدا نمی‌کنید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اجحاف بسیاری از مغازه داران نسبت به مصرف کنندگان ، ضرورت
وجود این دست فروشان را تایید می کند !!! و،،،،،،،،،،،،،،،
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
مردم گرسنه بیکاری آنوقت دولت و مسولان چوب لای چرخ مردم می کنند همین وانیتی ها هم اول صبح شهرداری پول می گیرد واسه ایستادن در آسفالت و خیابان
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
تورا بخدا منطقه چهار محله شمیران نو غفاري شمالی وانتی های میوه فروش محله را در اختیار خود دارند از ترس هم نمیتوانیم چیزی بگوییم از سد معبر گرفته تا بلندگوهای وحشتناک سلب آسایش کردند تا ۱۲ شب خواهشا رسيدگي کنيد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
م
۱۷:۲۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
بقیه شهرها جی ؟ از مغازه دار گرونتر میدن ترازو اکثرشون کم میزنه سد معبر هم میکنند
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بی نام و نشان
۱۶:۴۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
خوب است اما مکانی را برای دست فروشان تهرانی که نان آور خانواده هستند در نطر بگیرید ثواب دارد شهردار عزیز و مقامات
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
خیابون های پونزده متری افسریه هم پیگیری کنید مخصوصا پونزده متری دوم
باتشکر
۰
۴
پاسخ دادن
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
ترافیک در اشرفی اصفهانی حوالی سیمون بولیوار پرحجم و سنگین است
متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰کیلوگرم تریاک
بحران آب تهران حاصل چند دهه بی‌برنامگی است/ بحران آب حل شدنی است
آخرین اخبار
قوه قضاییه: اظهارات رسایی در مورد انتصاب مجدد یک دادستان دستگیر شده، صحت ندارد
فروشندگان آنلاین مراقب باشید؛ مجرمان با پرداخت جعلی کالا می‌برند
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار
تحقق کامل منابع و پیشرفت دو پروژه مهم خدماتی در منطقه ۱۰
کشف ۱۳۰ میلیارد تومان لوازم یدکی قاچاق در جنوب تهران
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار؛ از ارتقای کیفی تا تغییر فضای بصری غرف
استفاده از ظرفیت صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی و بانکی ممکن است
زاکانی: در موضوع حریم اقدامات استانداری غیرقانونی است
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰کیلوگرم تریاک
دیپلماسی قضایی پل ارتقای جایگاه حقوقی ایران در جهان
مجسمه والرین نماد قدرت و استقامت ملت ایران است
خواسته خانواده‌های شهدای اقتدار؛ دفاع از آرمان‌های شهدا است
بحران آب تهران حاصل چند دهه بی‌برنامگی است/ بحران آب حل شدنی است
تغییر ساعت نظافت پیاده‌رو‌ها و انهار در پایتخت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
متقاضیان انتخابات شورای شهر تهران به صورت فردی و فهرستی رقابت می‌کنند
زیر فشار کار و بی‌توجهی؛ واقعیت وضعیت پاکبان‌های تهران از زبان خودشان
علل ماندگاری پرونده‌ها احصا و رفع شود
معاون اول قوه قضاییه: هیچ نهادی حق سرپیچی از اجرای قانون الزام را ندارد
چمران: با منطق و تفاهم مسائل حریم و آب تهران را پیش می‌بریم
رئیس سازمان ثبت: ۸ میلیون مسکن روستایی دارای سند شده‌اند
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن
ترافیک در اشرفی اصفهانی حوالی سیمون بولیوار پرحجم و سنگین است
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده است
اعمال قانون ۹۳۰۰ وسیله نقلیه به دلیل تخلفات حمل بار نامتعارف در پاییز