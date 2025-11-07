کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت:حذف واسطه‌های غیر رسمی و همچنین کاهش اختلافات حقوقی از طریق سامانه خودنویس اجرایی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محمود احمدی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با راه اندازی سامانه خودنویس از سال گذشته شاهد بهبود و ثبات در بازار اجاره مسکن هستیم به طوری آمارها حاکی از آن است که این سامانه توانسته است نقش مؤثری در کاهش حذف سوداگری و دلالی در بازار اجاره ایفا کند.

وی ادامه داد: سامانه «خودنویس» به‌عنوان یکی از ابزارهای هوشمند در حوزه تنظیم و ثبت قراردادهای اجاره، نقش مهمی در ساماندهی بازار اجاره و همچنین خرید و فروش‌ مسکن ایفا کند.

او بیان کرد:این سامانه با هدف شفاف‌سازی فرآیند انعقاد قراردادها، حذف واسطه‌های غیررسمی و جلوگیری از تخلفات در بازار اجاره راه‌اندازی شد و توانسته رضایت بخش قابل توجهی از موجران و مستأجران را جلب کند.

احمدی با اشاره به اینکه استفاده از سامانه خودنویس موجب افزایش شفافیت، کاهش اختلافات حقوقی و تسهیل در روند ثبت و تمدید قراردادهای اجاره شده است افزود:با توجه به اینکه ثبت قرارداد در این سامانه رایگان است بنابراین اجرای این سامانه زمینه ساز کاهش صرفه جویی در هزینه‌ها شده به طوری که طبق آخرین آمار استفاده از این سامانه زمینه ساز صرفه‌جویی بیش از ۱۲ همتی شده است.

وی یادآور شد:حذف هزینه‌های اضافی و کاهش زمان عقد قرارداد است؛ کاربران می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، قراردادهای خود را به‌صورت آنلاین تنظیم، امضا و ثبت کنند. از سوی دیگر، همکاری این سامانه با پلتفرم‌های رسمی دولت و سامانه املاک و مستغلات کشور باعث شده است تا امنیت اطلاعات کاربران و اعتبار حقوقی قراردادها به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن اظهار کرد: طبق آمار منتشرشده، در فصل تابستان میزان ثبت قراردادها رشد بسیار چشم گیری داشته و هزار قرارداد و یا تمدید اجاره از طریق سامانه خودنویس به ثبت رسیده و این روند، گامی مؤثر در نظم‌بخشی بازار اجاره و جلوگیری از افزایش‌های غیرمنطقی اجاره‌بها محسوب می‌شود.

وی افزود: با توسعه و به‌روزرسانی مستمر سامانه خودنویس، زمینه برای گسترش خدمات هوشمند در سایر حوزه‌های معاملات ملکی نیز فراهم خواهد شد.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
اختیارات لازم در زمینه ساخت مسکن به استانداران تفویض شود
آسانسور‌های مسکن مهر تعیین تکلیف شد
کاهش هزینه‌های قرارداد اجاره برای مستأجران از طریق سامانه «خودنویس»
متوسط اجاره‌بهای هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به ۴۵۰ هزار تومان رسید
انجام ۱۰۰ میلیون استعلام از طریق سامانه املاک و اسکان/ رشد ۸۵ درصدی خود اظهاری
رکود تورمی همچنان گریبانگیر بازار مسکن است
تکمیل سامانه املاک واسکان نیازمند پای کار آمدن تمامی دستگاه‌ها است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
ردپای افزایش نرخ ارز در گرانی پرواز‌های داخلی/ بلیت هواپیما برای طبقه متوسط جامعه هم آرزو شد!
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان
هشت شرکت پروژه جدید در مسیر پذیره نویسی بورس تهران+ فیلم
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
آخرین اخبار
پرداخت ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت
اراضی نهضت ملی مسکن قرار نبود رایگان به متقاضیان داده شود/ اصراف در تخصیص زمین ممنوع+ فیلم
اضافه شدن ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور/ تبصره ماده ۵۰ در حال بازنگری است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۸ آبان ماه
ثبت یک میلیون و ۳۰۰ هزار آزمایش خاک در پروژه‌های مسکونی / اجازه بهره‌برداری پروژه بدون استاندارد داده نمی‌شود
مدیریت فشار آب را قبلا هم اطلاع‌رسانی کرده بودیم
فساد اقتصادی موجب فرار سرمایه می‌شود
کاهش ۲۶ میلیارد مترمکعبی آب کشاورزی
خرید و فروش نهاده در بازار آزاد ممنوع است
وعده یکپارچه‌سازی کد گمرکی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی
ریزش بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
سالانه ۹۵ هزار کیلومتر پایش شبکه راه‌های کشور انجام می‌شود
قیمت هرکیلو خرمای پیارم به ۴۰۰ هزارتومان رسید
شرایط اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی اوراق گواهی سپرده کالایی
رونمایی از شاخص‌های جدید بورس تهران تا پایان سال
انجام ۷۰ میلیون متر مکعب لایروبی از بنادر کشور/ ایران به خودکفایی در عملیات لایروبی رسید
۱۵ درصد از کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور نیروگاه‌های انشعابی یا خانگی هستند
تأمین پایدار گاز در زمستان/عسلویه تأمین‌کننده بیش از ۷۰ درصد گاز کشور +فیلم
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
آسانسور‌های مسکن مهر تعیین تکلیف شد
فرصت ویژه توانیر برای صنایع انرژی‌بر؛ افزایش سقف مصرف برق در ازای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
هشت شرکت پروژه جدید در مسیر پذیره نویسی بورس تهران+ فیلم
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد+ عکس
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان