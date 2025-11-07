باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محمود احمدی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با راه اندازی سامانه خودنویس از سال گذشته شاهد بهبود و ثبات در بازار اجاره مسکن هستیم به طوری آمارها حاکی از آن است که این سامانه توانسته است نقش مؤثری در کاهش حذف سوداگری و دلالی در بازار اجاره ایفا کند.

وی ادامه داد: سامانه «خودنویس» به‌عنوان یکی از ابزارهای هوشمند در حوزه تنظیم و ثبت قراردادهای اجاره، نقش مهمی در ساماندهی بازار اجاره و همچنین خرید و فروش‌ مسکن ایفا کند.

او بیان کرد:این سامانه با هدف شفاف‌سازی فرآیند انعقاد قراردادها، حذف واسطه‌های غیررسمی و جلوگیری از تخلفات در بازار اجاره راه‌اندازی شد و توانسته رضایت بخش قابل توجهی از موجران و مستأجران را جلب کند.

احمدی با اشاره به اینکه استفاده از سامانه خودنویس موجب افزایش شفافیت، کاهش اختلافات حقوقی و تسهیل در روند ثبت و تمدید قراردادهای اجاره شده است افزود:با توجه به اینکه ثبت قرارداد در این سامانه رایگان است بنابراین اجرای این سامانه زمینه ساز کاهش صرفه جویی در هزینه‌ها شده به طوری که طبق آخرین آمار استفاده از این سامانه زمینه ساز صرفه‌جویی بیش از ۱۲ همتی شده است.

وی یادآور شد:حذف هزینه‌های اضافی و کاهش زمان عقد قرارداد است؛ کاربران می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، قراردادهای خود را به‌صورت آنلاین تنظیم، امضا و ثبت کنند. از سوی دیگر، همکاری این سامانه با پلتفرم‌های رسمی دولت و سامانه املاک و مستغلات کشور باعث شده است تا امنیت اطلاعات کاربران و اعتبار حقوقی قراردادها به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن اظهار کرد: طبق آمار منتشرشده، در فصل تابستان میزان ثبت قراردادها رشد بسیار چشم گیری داشته و هزار قرارداد و یا تمدید اجاره از طریق سامانه خودنویس به ثبت رسیده و این روند، گامی مؤثر در نظم‌بخشی بازار اجاره و جلوگیری از افزایش‌های غیرمنطقی اجاره‌بها محسوب می‌شود.

وی افزود: با توسعه و به‌روزرسانی مستمر سامانه خودنویس، زمینه برای گسترش خدمات هوشمند در سایر حوزه‌های معاملات ملکی نیز فراهم خواهد شد.