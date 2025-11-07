فرماندهی عملیات مشترک عراق طرح امنیتی انتخابات را تکمیل کرد؛ مقابله با داعش و تامین امنیت شمارش دستی آرا و انتقال هوایی آنها محور‌های اصلی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فرماندهی عملیات مشترک عراق، امروز جمعه، طرح امنیتی خود را برای تامین امنیت مراکز انتخاباتی تشریح کرد. این طرح از ماه مِی گذشته آغاز شده است و بر تکمیل یک برنامه جامع برای پس از بسته شدن صندوق‌های رای نیز تاکید دارد.

قیس المحمداوی، معاون فرمانده عملیات مشترک و رئیس کمیته عالی انتخابات مجلس نمایندگان ۲۰۲۵، به خبرگزاری رسمی عراق (واع) گفت: کمیته عالی امنیتی انتخابات، از زمان تشکیل خود در ماه پنجم (مِی) با دستور دیوانی (حکومتی)، اجرای ماموریت‌های متعددی را برای تضمین روند امن و باثبات انتخابات آغاز کرده است.

کمیته عالی امنیتی، یک سری عملیات پیشگیرانه را در چندین محور اجرا کرده است. از جمله این محورها، تعقیب باقیمانده‌های باند‌های تروریستی داعش و انجام حملات هوایی دقیق و عملیات زمینی برنامه‌ریزی‌شده در مناطق مشخص است، که با تلاش‌های اطلاعاتی و نظارت هوایی دقیق همراه بوده و به نتایج کیفی و موفقیت‌های بزرگی منجر شده است.

وی افزود: محور دیگر شامل رصد تخلفات انتخاباتی بود. دستگاه‌های اطلاعاتی توانستند تلاش‌ها برای پاره کردن پوستر‌های تبلیغاتی و خرید رای را خنثی کنند، علاوه بر مقابله با گفتمان نفرت، فرقه‌گرایی و هر آنچه که صلح اجتماعی را به خطر می‌اندازد، که در این زمینه نتایج مثبت و موثری به دست آمده است.

واع گزارش داد که از محور‌های مهم دیگر، کمیته سایبری است که مسئول پیگیری جنبه‌های فنی و حفاظت از سیستم‌های الکترونیکی کمیسیون عالی انتخابات است. همچنین مقابله با وب‌سایت‌هایی که قصد اهانت به عراق، انتشار شایعات مغرضانه یا هدف قرار دادن روند انتخابات را دارند، نیز بر عهده این کمیته است. 

المحمداوی درباره طرح پس از بسته شدن صندوق‌های رای، توضیح داد: تمام مراکز انتخاباتی بدون استثنا مشمول شمارش و تفکیک دستی و تطبیق نتایج با دستگاه‌های الکترونیکی کمیسیون خواهند شد. در این مرحله، یگان‌های امنیتی مسئول تقویت حفاظت از مراکز، دفاتر کمیسیون، انبار‌ها و مراکز ثبت‌نام خواهند بود.

این طرح همچنین شامل تامین امنیت انتقال مواد انتخاباتی و حافظه‌های فلش به مراکز اختصاص داده شده در استان‌ها و سپس به مرکز ملی در بغداد است. این عملیات تحت نظارت کارمندان مجاز و حفاظت امنیتی شدید انجام می‌شود. همچنین برای انتقال حافظه‌های فلش از استان‌های دور، از هواپیما‌های نیروی هوایی و برای انتقال آنها از بخش‌ها و نواحی به مراکز شهرها، از بالگرد‌های ارتش استفاده خواهد شد.

المحمداوی در پایان تاکید کرد که یگان‌های امنیتی، ذخایر مرکزی و محلی و طرح‌های دقیقی برای مانوردهی بر اساس مراحل زمانی از پیش تعیین شده آماده کرده‌اند تا تکمیل فرایند انتقال با امنیت و دقت بالا تا رسیدن تمامی رای‌ها به مرکز ملی در بغداد تضمین شود.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)

