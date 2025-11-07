باشگاه خبرنگاران جوان - محمد انصاری معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس به درخواست پیمان حدادی در روز‌های گذشته با سفر به شیراز و مشهد از ورزشگاه‌های این دو شهر بازدید کرد.

وی در این ارتباط گفت: نسبت به ورزشگاه اراک شناخت داشتیم و این ورزشگاه قبل از این ظرفیت خود را نشان داده است ولی لازم بود از ۲ ورزشگاه پارس و امام رضا (ع) بازدید داشته باشیم. شرایط زمین و دیگر امکانات هر دو ورزشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت و صحبت‌هایی با مسئولان امر داشتیم.

انصاری تصریح کرد: نتایج این بررسی‌ها و مجموع پیشنهاد‌ها را به مدیرعامل و هیات مدیره خواهم داد تا درباره میزبانی دربی تصمیم‌گیری شود.