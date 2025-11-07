وزیر ورزش و جوانان ابراز امیدواری کرد نتایجی که ملی پوشان کشورمان در ریاض می‌گیرند، پیش درآمدی برای حضور موفقیت آمیز آنها در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان که برای شرکت در مراسم ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، عازم ریاض شده است، ظهر امروز (جمعه ۱۶ آبان ماه) در حاشیه بازدید از دهکده بازی‌ها در گفت‌و‌گوی پاسخگوی سوال خبرنگاران بود.

او در ابتدا به ظرفیت بالای کاروان جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در بازی‌های ۲۰۲۵ ریاض اشاره کرد. بر اساس آخرین آمار، ثبت نام ۱۹۰ ورزشکار ایرانی برای این پیکار‌ها نهایی شده است.

دنیامالی گفت: خوشبختانه ایران جزء چند کشور برتر بازی‌های کشور‌های اسلامی است که کاروانی پرجمعیت و با پتانسیل بالا در این مسابقات حاضر شده است. کار بخشی از ورزشکاران شروع شده و مابقی نفرات هم به تناسب رقابت‌هایشان به محل رقابت‌ها می‌رسند. اما آنچه که مهم است ششمین دوره بازی‌های کشور‌های مسلمان متفاوت‌تر از ادوار قبل است. طوری که در قونیه و باکو ما شاهد برگزاری مسابقات در رشته‌های بیشتری بودیم ولی در ریاض تعداد رشته‌ها محدودتر شده و ما رشته‌های متنوعی نداریم؛ بنابراین همین امر برگزاری رقابت‌ها را آسان‌تر می‌کند. البته که یکی دو رشته آزمایشی مثل کوراش را هم وارد بازی‌ها کرده‌اند و بچه‌های ایران هم موفق به مدال آوری شدند.

وزیر ورزش و جوانان ابراز امیدواری کرد نتایجی که ملی پوشان کشورمان در ریاض می‌گیرند، پیش درآمدی برای حضور موفقیت آمیز آنها در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا باشد. بازی‌هایی که مهمترین رویداد ورزشی قاره است و هر چهار سال یکبار رتبه کشور‌ها را مشخص می‌کند.

وی افزود: تیم‌های ملی ایران با آمادگی خوبی در این دوره از مسابقات شرکت کرده‌اند، امیدواریم نتیجه این زحمات به حضور درخشان آنها در بازی‌های ناگویا منجر شود. به هر شکل بازی‌های کشور‌های اسلامی میدان تدارکاتی بسیار مطلوبی برای شرکت در بازی‌های ناگویا است.

وی در خصوص اهمیت دیدار خود با وزیر ورزش عربستان توضیح داد: کشور‌های آسیا در حوزه ورزش و موقعیت‌هایی که ورزش دنیا دارند، برجسته هستند. ایران و عربستان هم جز کشور‌هایی هستند که از این امتیاز برخوردار هستند. البته عربستان نسبت به موقعیت و درآمدی که دارند کیفیت ورزشی‌اش متفاوت است. به هر شکل حضور در چنین میادینی این فرصت را برای کشور‌ها فراهم می‌کند که با هم تبادل نظر داشته باشند. با وجود این که ما اخیرا در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین با وزیر ورزش عربستان ملاقات داشتیم، اما مجددا درخواست کردند که دیداری صورت بگیرد. طبیعتا این ملاقات‌ها در جهت توسعه همکاری‌ها میان دو کشور است.

وزیر ورزش و جوانان در پایان در واکنش به این سوال که حضور ورزشکاران ایرانی چقدر در اتحاد بین ورزشکاران مسلمان دنیا تاثیر دارد، گفت: ایران کشور مهمی در جهان اسلام است. کشور‌های مسلمان احترام ویژه‌ای برای ورزشکار ایران و پرچم ایران قائل هستند. این احترام به طور خاص بعد جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی بیشتر شده است. من در ملاقاتی که به تازگی با وزیر ورزش سریلانکا داشتم او به صراحت گفت که مردم و دولت سریلانکا در روز‌هایی که اسراییل به ایران تجاوز کرده بود، یک صدا و متحد همسو با مردم ایران بودند. این یک ظرفیت برای ایران عزیز ماست. ما در آینده حرف‌های بیشتری در ورزش خواهیم داشت. مطمئنا با استفاده از ظرفیت جوانان و تجارب پیشکسوتان مردم را خوشحال خواهیم کرد.

منبع: وزارت ورزش

