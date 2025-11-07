سید عمار الحکیم تاکید کرد که دولت آینده عراق بر اساس توافق نیرو‌های سیاسی تشکیل خواهد شد و تعداد کرسی‌ها تعیین‌کننده نهایی نخست‌وزیر نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سید عمار الحکیم، رئیس ائتلاف قوای دولت ملی، تاکید کرد که تعیین تکلیف منصب نخست‌وزیری ارتباطی به اندازه تعداد کرسی‌های پارلمانی ندارد، بلکه به توافق سیاسی مرتبط است و  چارچوب هماهنگی (الإطار التنسیقی) برای اداره مرحله آتی منسجم و قدرتمند باقی خواهد ماند.

او ضمن ابراز امیدواری به عدم تحریم انتخابات از سوی جریان صدر (اما تایید حق آنها)، تاکید کرد که رای انتخاباتی برای تغییر شکل و قدرت فراکسیون‌ها اهمیت دارد و قانون انتخابات فعلی را به دلیل توزیع کرسی‌ها عادلانه‌تر از انتخابات گذشته دانست.

وی بر نیاز به تقویت نهاد‌ها برای مبارزه با پول سیاسی و اعمال شفافیت بیشتر در مورد سلب صلاحیت نامزد‌ها تاکید کرد و توضیح داد که هیچ طرفی در تجارب قبلی به دوسوم کرسی‌ها دست نیافته است و توافق سیاسی عامل تعیین‌کننده است.

 رئیس ائتلاف قوای دولت ملی همچنین اشاره کرد که هیچ نیروی سیاسی نمی‌تواند با قطعیت اسامی روسای آینده (مناصب سه‌گانه) را مشخص کند و دولت آینده را عراقی‌ها با شخصیت‌های مطلوب داخلی و بین‌المللی تشکیل خواهند داد.

در خصوص قانون اساسی، او تغییر آن را محتمل دانست، اما تاکید کرد که هرگونه اصلاحی باید با توافق و نه با غلبه انجام شود و اراده‌ای برای تشکیل سریع دولت وجود دارد.

الحکیم همچنین لزوم داشتن یک چشم‌انداز استراتژیک برای واقعیت اقتصادی و سازماندهی سلاح گروه‌ها و عشایر در چارچوب موسسات دولتی را گوشزد کرد و گفت که عراقی‌ها بدون دخالت خارجی، توانایی انحصار سلاح در دست دولت را دارند.

 او در نهایت نقش مرجعیت دینی را در تاثیرگذاری مثبت بر عملکرد سیاستمداران و ظهور نیرو‌های اعتدال پس از انتخابات را نشانه اطمینان‌بخشی به جامعه بین‌المللی دانست و تاکید کرد که خطر پیش روی عراق بیشتر خارجی است تا داخلی.

برچسب ها: پارلمان عراق ، انتخابات عراق ، سید عمار الحکیم
خبرهای مرتبط
نقد و بررسی مقارنِ نقش کمیته‌ انتخابات عراق در روند انتخاباتی این کشور
السودانی: خلع سلاح گروه‌ها تنها پس از خروج نیروهای آمریکایی ممکن است
سه ضلعی رقابت اهل سنت در انتخابات عراق؛ رقابت ایران، ترکیه، امارات و عربستان؟
عراق: امنیت کامل برای انتخابات ۱۱ نوامبر برقرار است
دولت عراق به برگزاری انتخابات در ۲۰ آبان رای داد
طرح امنیتی فرماندهی عملیات مشترک برای انتخابات عراق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
کلینتون‌ها پشت پرده و علت سرنگونی دولت بنگلادش
تخلیه بیش از ۹۰۰ هزار نفر در فیلیپین در پی نزدیک شدن اَبَرطوفان
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
عملیات پیشگیرانه سوریه علیه هسته‌های مخفی داعش
سازمان ملل: غیرنظامیان در سودان با جنایات غیرقابل تصوری مواجه هستند
زلزله ۶.۰۷ ریشتری در جزایر آندامان هند
آخرین اخبار
استانبول میزبان اجلاس بین‌المللی دو روزه کمک‌های بشردوستانه به غزه است
سفر ویتکاف و کوشنر به فلسطین اشغالی برای پیگیری اجرای طرح ترامپ
۸ مفقود در پی برخورد قایق ماهیگیری و شناور تجاری در شرق چین
حماس، اسرائیل را مسئول هرگونه درگیری با مبارزانش در رفح می‌داند
هشدار سازمان ملل درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه با نزدیک شدن زمستان
دیدار سه جانبه هیئت ترکیه با نمایندگان افغانستان و پاکستان درباره آتش‌بس
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
جولانی با نمایندگان سازمان‌های سوری در واشنگتن دیدار کرد
هیأتی از طالبان عازم ایران شد
فرار گسترده سربازان از ارتش اوکراین
حماس: جسد سرباز اسرائیلی امروز به رژیم صهیونیستی تحویل داده می‌شود
ژاپن در پی زلزله ۶.۷ ریشتری هشدار سونامی صادر کرد
تماس تلفنی وزیران خارجه ایران و طالبان درباره روابط دوجانبه و مذاکرات استانبول
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
هشدار طالبان درباره قاچاق مواد شیمیایی و رشد تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان
دیدار مقامات ورزشی ایران و طالبان برای تقویت همکاری‌های دوجانبه
پاریس از حملات آمریکا در کارائیب انتقاد کرد
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
اعلام آمادگی لاوروف برای دیدار با وزیر خارجه آمریکا
صدای همدلی از مشهد تا افغانستان؛ کمک خیرین مهاجر برای زمستان + فیلم
چین دو ماهواره آزمایشی را به مدار پرتاب کرد
زلزله ۶.۰۷ ریشتری در جزایر آندامان هند
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
اوکراین در تلاش برای بازیابی تامین انرژی با وجود کاهش ظرفیت تولید برق به «صفر»
تخلیه بیش از ۹۰۰ هزار نفر در فیلیپین در پی نزدیک شدن اَبَرطوفان
چین محدودیت‌های صادراتی علیه آمریکا را لغو کرد
هیئت سازمان ملل خواستار «آگاهی و مسئولیت‌پذیری» در انتخابات پارلمانی عراق شد
سازمان ملل: غیرنظامیان در سودان با جنایات غیرقابل تصوری مواجه هستند
عملیات پیشگیرانه سوریه علیه هسته‌های مخفی داعش