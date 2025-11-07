مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر گفت: محدوده ای از جنگل های مرزن آباد چالوس پس از چهار روز از خاموش کردن آن دوباره شعله ور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محدوده ای از جنگل های مرزن آباد چالوس پس از چهار روز از خاموش کردن آن دوباره شعله ور شد. این حادثه آتش سوزی روز شنبه همین هفته در ارتفاعات حوالی روستای الیت حد و مرز جنگل و مرتع موسوم به دراکینگ رخ داده بود که با همراهی جوامع محلی، حافظان منابع طبیعی، محیط زیست و مسوولان منطقه این آتش پس از گذشت بیش از یک شبانه روز به علت سخت گذر بودن مسیر و صخره ای بودن عرصه مهار و اطفای آن برابر گزارش ها حدود ۴۸ ساعت زمان برد.

مهرداد خزایی گفت : این آتش دست بردار نیست و برابر گزارش های مردمی و همکاران منابع طبیعی دوباره شعله ور شده و دست کم امروز ۲۵ نفر به محل آتش سوزی اعزام شدند.

وی اظهار کرد : آنچه اطلاع داده شده این نقطه از جنگل که دچار آتش سوزی شده صخره ای بوده و آتشی که دوباره شعله ور شده مربوط به یک درخت خشک بوده که دود از کُنده های آن متصاعد شده و شعله ور می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر گفت : ارتفاع این عرصه تا سطح دریا نزدیک به سه هزار متر بوده و بنابراین با بالگرد هم ممکن نبوده وضمن آنکه آبگیری از طریق سد سیاه بیشه هم از طریق بالگرد سخت و دشوار است.

خزایی افزود : با وجود وزش باد و سخت‌گذر بودن منطقه، نیروهای یگان حفاظت با همکاری همیاران طبیعت و جوامع محلی هم اکنون در این عرصه درحال مهار و خاموش کردن آتش هستند.

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چالوس حدود ۱۵۶ هزار هکتار عرصه طبیعی و مرتعی زیر پوشش دارد.

بخش مرزن آباد چالوس با برخورداری از یک نقطه شهری و ۱۰۰ نقطه روستایی در مسیر جاده کندوان قرار دارد.

