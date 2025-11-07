فرمانده انتظامی غرب استان تهران از اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد و دستگیری ۶۳۰ نفر در شهرستان‌های غرب استان تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمدرضا علیزاده فرمانده انتظامی غرب استان تهران اظهار داشت: طرح برخورد با اراذل و اوباش و همچنین حاملان سلاح سرد در روز گذشته مصادف با ۱۴ آبان در ۶ شهرستان تابعه غرب استان تهران اجرا شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود: در جریان اجرای این طرح و با هماهنگی مرجع قضائی تعداد ۶۳۰ نفر از حاملان سلاح سرد و اوباش دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

وی با بیان اینکه ۶۲۱ تیغه سلاح سرد از اراذل و اوباش کشف شد، ادامه داد: در جریان اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد، یک قبضه سلاح گرم و ۳۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ۱۱۷ خرده فروش مواد مخدر نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران در خصوص دستاورد‌های طرح اجرا شده در شهرستان‌های غرب استان تهران، گفت: با اجرای طرح امنیت اجتماعی با محوریت برخورد با اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد، تعداد ۲۲۲ دستگاه خودرو و ۱۱۲ دستگاه موتورسیکلت متخلف و پلاک مخدوش توقیف و با تلاش ماموران انتظامی و دستگیری ۶۴ سارق، ۱۸ دستگاه خودروی سرقتی نیز کشف شد.

سرهنگ علیزاده با اشاره به پاکسازی ۱۹۷ نقطه به عنوان پاتوق اوباش و حاملان سلاح سرد در شهرستان‌های غرب استان تهران، گفت: در این راستا ۸۲ واحد صنفی و قهوه خانه متخلف نیز به عنوان پاتوق اوباش و افراد حامل سلاح سرد برابر هماهنگی قضائی پلمب شد.

سرهنگ علیزاده در پایان با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند، گفت: پلیس با تمام توان و با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود با قاطعیت با قانون‌شکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت در جامعه برخورد خواهد کرد تا احساس امنیت در جامعه افزایش یابد و شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک می‌توانند موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

Iran (Islamic Republic of)
عباس
۰۹:۳۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
خرم آباد هم ارازل و جمع کنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
لات = تنبل و تن پرور و مفت خور
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۰۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
زورگیر = داعشی
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بی نام و نشان
۰۰:۲۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
مجازات سخت و سنگین برای اراذل و اوباش تهران در نظر بگیرید که اینها مخل آسایش و امنیت مردم و جامعه هستند.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی پورافخم
۲۲:۴۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
هرموقع این طرح اجرا می شود پشت بندش بنزین گران می شود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۰۵:۵۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
استاد گرامی دیگر وقت گران شدن بنزین فرا رسیده است قیمت بنزین از آب معدنی ارزان‌تر است و مردم فکر می‌کنند که سهمیه بنزین سهمیه طلا میباشد بابا میبینی اصلآ خودرو نیاز ندارد می‌گیرد آن هم فرسوده و خراب به جهت اینکه سهمیه طلا با همان بنزین را دریافت کند خروجی آن می‌شود فوت امثال مثل مادر بنده که به خاطر آلودگی هوا در سن جوانی فوت کردند و مارا در غم و اندوه گذاشتند. خودرو باید در اختیار خانواده باشد نه برای دور دور کردن و شلوغ کردن خیابان‌ها اینجانب هم یک خودرو دارم هقته ای 1 یا 2 بار استفاده میکنم آن هم با خانواده نه تک سرنشین برای خرید نان و سبزی وضعیت قعلی خودرو شده است دلبخواهی و هر کسی هر کار دوست داشت با خودرو انجام دهد به علت ارزانی بنزین.
Iran (Islamic Republic of)
یدالله
۰۸:۱۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ظاهرا خوب میرسه خود فروش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
قوه قضائیه با این ملایمت ها در خصوص سارقین سابقه دار وخشن و خلافکاران باید به مردم جواب دهد. حیف پول بیت المال که صرف این ارگان شود، نام قوه قضائیه باید با قوه خلافکاران و سارقین سابقه دار وخشن تعویض گردد.
۰
۱
پاسخ دادن
France
ناشناس
۱۸:۳۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اینا سلاح گرم از کجا میارن آخه؟ اگه مرز هارو بهتر نگهبانی بدیم و بازرسی ها دقیق بشن عده ای از مشکل رو حل کردیم.
۰
۰
پاسخ دادن
