باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، امروز جمعه، در یک سخنرانی تلویزیونی از مردم این کشور خواست تا در انتخابات پارلمانی آتی، مشارکت فعال داشته باشند و تاکید کرد که رای مردم، اساس روند دموکراتیک است.

نخست‌وزیر عراق در این پیام متعهد شد که دولت در ماه‌های گذشته تمام مقدمات لازم برای برگزاری به موقع و با آمادگی کامل انتخابات در سراسر استان‌ها را فراهم کرده و همکاری مستقیمی با کمیسیون عالی مستقل انتخابات داشته است.

السودانی ضمن اشاره به برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات شورا‌های استانی (پس از یک دهه وقفه) و انتخابات اقلیم کردستان در دولت خود، تاکید کرد: «این انتخابات مُلک مردم است و رای شما، اساس روند دموکراتیک و شما صاحبان تصمیم هستید؛ لذا از همه شما می‌خواهیم تا حق خود را آزادانه، آگاهانه و مسئولانه به کار گیرید.»

وی افزود که رای مردم امانت، مسئولیت و ارزش والا است و صدای آینده محسوب می‌شود. نخست‌وزیر عراق با دعوت از تمامی استان‌های عراق برای حضور گسترده در پای صندوق‌های رای، تاکید کرد: «جهان امروز منتظر نتیجه تجربه دموکراتیک ما است. بنابراین، مشارکت شما پیامی واضح از عراق نوین خواهد بود؛ عراقی که فرزندانش با اصرار، انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را از طریق صندوق‌های رای ادامه می‌دهند.»

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)