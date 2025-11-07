رئیس مجلس در جمع نمازگزاران شهر کراچی، گفت: امروز وحدت در امت اسلامی نه یک ضرورت بلکه سنت الهی است تا امت اسلامی یکپارچه و محکم در مقابل رژیم صهیونیستی خونریز بایستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که به دعوت «ایاز صادق» رئیس مجلس ملی پاکستان به این کشور سفر کرده بود، امروز جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۴ با حضور در مسجد «یثرب» شهر کراچی در نماز جمعه این شهر شرکت کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی که در این مراسم معنوی مورد استقبال گرم مردم کراچی قرار گرفت، گفت: خدا را شاکرم که در روز جمعه و در نماز جمعه در خدمت شما مردم عزیز هستم. من برای دیدار رسمی به دعوت رئیس مجلس ملی به پاکستان آمدم ولی برای دیدار شما مردم و ملت پاکستان که در حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به ایران که با پاسخ محکم و دقیق مواجه شده و به آنها پاسخ محکم دادیم، سرشار از غرور و افتخار هستم.

وی ادامه داد: شما به یاد ملت ایران و فلسطین بودید، شما عزیزانی که برای ایران و فلسطین دعا کردید که شایسته بود از طرف رهبر، ملت، مجلس و دولت ایران از شما عزیزان تشکر کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امت اسلامی، ایران عزیز و کشور‌های اسلامی در مقابل استکبار و رژیم صهیونیستی که زنان و کودکان را کشته و جامعه را زیر آتش قرار داده است، وظیفه ایستادگی دارند، کما اینکه در ۱۲ روز جنگ دیدید که انقلاب اسلامی و مردم ایران با موشک‌های خودشان چه بلایی بر سر دشمنان اسلام آوردند.

قالیباف اضافه کرد: این اراده محکم امت اسلامی و کشور‌های اسلامی است که دست به دست هم و یکپارچه هستند. امروز وحدت در امت اسلامی نه یک ضرورت بلکه سنت الهی است تا امت اسلامی به صورت یکپارچه و محکم در مقابل رژیم صهیونیستی خونریز بایستند.

وی تاکید کرد: ما از کشور دوست و برادر بویژه یکایک شما مردم پاکستان که از شهر و روستا، از شمال، جنوب، شرق و غرب که اینگونه در آن ۱۲ روز جنگ، روز و شب به میدان آمدید و از ملت ایران ابراز حمایت کردید، تشکر می‌کنم و سلام گرم مقام معظم رهبری را به شما عزیزان و مردم پاکستان می‌رسانم همچنین در اولین فرصتی که حضور ایشان خواهم رسید، پیغام و سلام شما را به ایشان خواهم رساند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بدانید که ما یک امت واحد هستیم و با همکاری هم پیش خواهیم رفت. بنده، چون اهل مشهد هستم، در اولین فرصت در حرم مطهر امام رضا دعاگوی تک تک شما عزیزان نمازگزار و مردم عزیز پاکستان خواهم بود و هر کجا که هستیم به حق خودمان، نظاممان، انقلابمان و کشورمان و امت اسلامی باید دعا کنیم و مطمئن باشید که پیروزی از آن ما است.

منبع: مجلس

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، امت اسلامی
تبادل نظر
