باشگاه خبرنگاران جوان _ عبدالکریم حسین زاده در حاشیه این بازدید گفت: جنوب استان سیستان و بلوچستان امروز شاهد صحنههایی از تلاش و کار جهادی است؛ پروژههای راهسازی در این منطقه با همت مهندسان و نیروهای بومی با سرعت چشمگیری در حال پیشرفت است و این مسیر امید و توسعه به خوبی درحال شکل گیری است.
وی افزود: توسعه زیرساختهای حمل و نقل از برنامهها و سیاستهای اصلی دولت است و خوشبختانه استان سیستان و بلوچستان در این زمینه به الگویی موفق در میان مناطق کمتر برخوردار کشور تبدیل شده است.
معاون رئیس جمهور همچنین تاکید کرد: اجرای کریدورهای مهم شمال–جنوب، نوار ساحلی و شرق–غرب نه تنها موجب تسهیل تردد و ارتقای ایمنی جادهها میشود بلکه در تقویت اقتصاد منطقه، اتصال بندر به شبکههای ملی و افزایش رفاه مردم تاثیر چشمگیری خواهد داشت.
شایان به ذکر است: در حال حاضر ۵۲۵ کیلومتر راه در قالب سه کریدور اصلی در جنوب استان در دست احداث است. طبق برنامه زمان بندی تا پایان سال ۱۴۰۶ بیش از ۴۰۰ کیلومتر راه جدید به بهره برداری خواهد رسید.
منبع راه و شهرسازی جنوب استان