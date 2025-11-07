جنگ، زیرساخت‌های غزه را نابود کرده و دو میلیون تُن زباله، فاضلاب و آلودگی گسترده، زندگی و سلامت مردم را به شدت تهدید می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از دو سال بمباران مداوم نوار غزه و تخریب تمامی زیرساخت‌ها در این باریکه، تپه‌های زباله در سراسر غزه پراکنده شده‌اند و در امتداد جاده‌ها و بین چادر‌هایی که بیشتر مردم در آن زندگی می‌کنند، دیده می‌شوند.

خدمات دولتی مانند جمع‌آوری زباله به محض شروع جنگ متوقف شد و اگرچه از زمان آتش‌بس ماه گذشته تا حدودی این خدمات در حال بازگشت هستند، اما وسعت تخریب آنقدر زیاد است که هرگونه پاکسازی کامل در آینده‌ای نزدیک بعید به نظر می‌رسد.

محمود ابو ریدا، یکی از اهالی غزه در حالی که به سطل زباله کنار چادر محل زندگی خود اشاره می‌کند، می‌گوید: «من هیچ بویی از هوای تازه حس نمی‌کنم. بوی بدی در چادرم استشمام می‌کنم. نمی‌توانم بخوابم. فرزندانم صبح‌ها با سرفه از خواب بیدار می‌شوند.»

زباله‌های فاسد، چاله‌های پر از فاضلاب، بقایای خطرناک از محل‌های بمب‌گذاری و دود مضر ناشی از سوختن پارچه و پلاستیک، محیطی ناسالم برای مردم غزه ایجاد کرده است.

الساندرو مراکیچ، رئیس دفتر غزه در آژانس توسعه سازمان ملل متحد در این خصوص، گفت: «ابعاد مشکل زباله در غزه بسیار زیاد است.» به گفته او، مکان‌های دفن زباله قبل از شروع جنگ هم پر شده بودند و سه محل اصلی دفن زباله اکنون در جایی هستند که ورود به آن برای فلسطینی‌ها ممنوع است. 

مراکیچ گفت: «ما در مورد ۲ میلیون تن زباله تصفیه نشده در سراسر غزه صحبت می‌کنیم.» او افزود که خطرات این حجم از زباله برای محیط زیست، سفره آب زیرزمینی و سلامت جمعیت «بسیار زیاد» است.

بسیاری از مردم غزه از بیماری‌های معده و مشکلات پوستی از اسهال گرفته تا بثورات، زخم، شپش و گال شکایت دارند و پزشکان در این باریکه می‌گویند که آلودگی عامل آن است.

سامی ابو طه، متخصص پوست در بیمارستان صحرایی کویت در خان یونس، با ابراز تاسف از کمبود دارو برای درمان چنین بیماری‌هایی گفت: «بیماری‌های پوستی به دلیل ازدحام جمعیت در چادر‌ها و قرار داشتن چادر مردم در کنار محل‌های دفن زباله، شیوع زیادی یافته‌اند.»

او گفت یکی از فرزندان ابو ریدا بار‌ها به بیمارستان مراجعه کرده و پزشکان به او گفته بودند از یک عفونت باکتریایی رنج می‌برد که احتمالاً از سطل زباله کنار چادر ناشی می‌شود.

در بخش دیگری از خان یونس، شهروندی به نام محمود هلس با فرزندانش در چادرش زندگی می‌کند و یک برکه پر از فاضلاب در همان نزدیکی بود. محمود با نشان دادن لکه‌های قرمز روی بازو و دستش گفت: «ما جز چنین مکان‌هایی، جای دیگری برای ماندن پیدا نمی‌کنیم. پیدا کردن جایی برای زندگی بسیار دشوار است، زیرا همه جا پر از آوار ساختمان‌ها یا زباله شده است».

مراکیچ گفت سازمان ملل در حال تدوین برنامه‌هایی برای مقابله با مشکل زباله است، از جمله بررسی گزینه‌هایی برای کارخانه‌های فرآوری که می‌توانند از زباله برق تولید کنند.

منبع: العربیه

