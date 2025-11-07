باشگاه خبرنگاران جوان _ منصور بیجار روز جمعه در آیین کلنگزنی مدرسه ۱۲ کلاسه هیچان نیکشهر که با حضور معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور آغاز شد اظهار کرد: پروژه ساخت ۱۳۰۰ کلاس درس در سیستان و بلوچستان با هدف ارتقای زیرساختهای آموزشی در مناطق محروم، گامی مهم در راستای تحقق عدالت آموزشی و کاهش تراکم دانشآموزی است.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در پروژههای عمرانی افزود: ساخت مدرسه، نهتنها توسعه زیرساختها بلکه سرمایهگذاری فرهنگی و اجتماعی برای نسلهای آینده استان به شمار میرود. هر کلاس درس جدید، نماد امید و فرصتهای برابر برای تحصیل فرزندان این سرزمین است.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به پیشرفت نهضت توسعه فضاهای آموزشی در استان، افزود: هدفگذاری ما برای جبران کمبود فضای آموزشی در استان، ساخت ۸۵۰۰ کلاس درس است که تاکنون حدود ۴۸۰۰ کلاس به بهرهبرداری رسیده و امروز با آغاز عملیات ساخت ۱۳۰۰ کلاس دیگر، گام مهمی در جهت تحقق عدالت آموزشی برداشتهایم.
وی بر لزوم همکاری مستمر مردم و دولت در پیشبرد این پروژهها اشاره کرد و گفت: پیشرفت در این مسیر بدون مشارکت مردمی ممکن نیست، مردم نیکوکار سیستان و بلوچستان در بسیاری از پروژهها، از تأمین مصالح تا مشارکت در ساخت، نقش مؤثری ایفا کردهاند.
منبع استانداری سیستان و بلوچستان