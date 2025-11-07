جعفری از برگزاری اختتامیه سی امین کنگره قرآنی دانش آموزان دختر وپسر سمپاد به همت بنیاد علوی خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی جعفری معاون آموزش، مهارت و پرورش بنیاد علوی گفت: در راستای اجرای تفاهم نامه بین وزارت آموزش و پرورش و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی سی امین دوره مسابقات قرانی دانش آموزان سمپادی در مرحله کشوری در دو بخش پسران و دختران به میزبانی بنیاد علوی با مشارکت بنیاد علوی برگزار شد..

جعفری افزود: براساس اعلام مسئولان وزارت آموزش و پرورش مراحل مقدماتی این مسابقات با حضور بیش از سه هزار دانش‌آموز دختر و پسر (دوره اول و دوم دبیرستان) از ۷۴۰ مرکز آموزشی سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان در سراسر کشور برگزارگردیده است

جعفری تصریح کرد: بنیاد علوی در امر توسعه عدالت آموزشی پیشگام بوده و برنامه‌های کختلفی ویژه دانش آموزان روستایی طراحی کرده است. ما در همین راستا در تعامل با سازمان استعداد‌های درخشان تلاش می‌کنیم در مسیر بسط وتوسعه فرهنگ قرانی گام برداریم و میزبان فرزندان سمپادی قرآن پژوه بودیم.

معاون بنیاد علوی در پایان گفت: در ده روز گذشته اردوگاه امام خمینی ره بنیاد علوی شاهد دو مراسم اختتامیه این کنگره ویژه پسران در۱۲ آبان و امروز حمعه مراسم اختتامیه ویژه دختران، برگزارشد