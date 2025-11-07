طرح ملی «قرار دوازدهم» با هدف ترویج فرهنگ مهدویت و کمک مؤمنانه در استان سمنان اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران ؛ سیده نسترن حسن آبادی _ طرح ملی «قرار دوازدهم» با هدف ترویج فرهنگ مهدویت، انتظار و مشارکت مردمی در ارائه خدمات اجتماعی، امروز هم‌زمان با دوازدهم آبان در بقاع متبرکه استان سمنان برگزار شد.

در این طرح که با محوریت مراکز افق امامزادگان و بقاع متبرکه و با همراهی خیران و نیکوکاران استان اجرا شد، بیش از ۲۵۰ بسته معیشتی شامل اقلام غذایی، نوشت‌افزار و غذای گرم به ارزش تقریبی ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال میان خانوارهای نیازمند توزیع شد.

از ابتدای سال تاکنون در قالب این طرح، سه هزار و ۲۱۵ بسته معیشتی به ارزش ۳۱ میلیارد ریال از محل کمک‌های مردمی، موقوفات و منابع بقاع متبرکه تهیه و میان خانواده‌های تحت پوشش مراکز افق امامزادگان استان توزیع شده است.

طرح ملی «قرار دوازدهم» هر ماه در روز دوازدهم، با نیت نیابت از امام زمان (عج) و با هدف گسترش روحیه همدلی، نوع‌دوستی و کمک مؤمنانه در سراسر کشور برگزار می‌شود