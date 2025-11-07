چادرملو با برتری مقابل آلومینیوم اراک با امتیاز در صدر جدول لیگ برتر فوتبال قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - درچارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال چادرملو اردکان از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه شهید نصیری یزد میزبان آلومینیوم اراک بود.

چادرملو به دلیل بازسازی ورزشگاه شهید نصیری چندین بازی خود را خارج از استان یزد و در تهران برگزار کرده بود.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم تلاش‌های ۲ تیم برای زدن گل افزایش پیدا کرد تا اینکه در دقیقه ۷۰ رنی سیمیسترا مهاجم اکوادوری چادرملو موفق شد آلومینوم را باز کند.

در ادامه تلاش‌های بازیکنان آلومینیوم اراک برای تساوی این بازی مثمرثمر نبود و با یک گل به سود چادرملو به پایان رسید.

چادرملو با این پیروزی ۱۷ امتیازی شد و در صدر جدول لیگ برتر فوتبال قرار گرفت.

آلومینیوم اراک نیز با ۱۳ امتیاز در رده نهم قرار دارد.