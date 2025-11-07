باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: در سازمان دامپزشکی تا قبل از شناسایی سویه جدید در رصد و پایش و مراقبت های فعال و غیرفعال که همکاران در مناطق روستایی و عشایری و دامداری های صنعتی داریم، بیش از ۲۷۰ کانون تا شهریور شناسایی کردیم.

به گفته وی، سازمان دامپزشکی جزء معدود دستگاه های کشور است که فعالیت ماهیات حیاتی است که بیش از ۲۰۰ هزار کد اپیدمیلوژیک داریم که در رصد و پایش ها در صورت مواجهه با بیماری در سیستم ثبت و سپس اقدامات بعدی برای شناسایی بیماری انجام می شود.

رفیعی پور ادامه داد: علی رغم آنکه گزارشی از بیماری جدید تا اردیبهشت ماه نداشتیم، اما بدلیل خرید واکسن و واردات به موقع برای ایمن سازی علیه دام ها اقدام کردیم.

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه ماهیت فعالیت‌های سازمان دامپزشکی کشور به‌صورت ذاتی به اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه وابسته است، افزود: اساس این اقدامات بر واکسیناسیون استوار است. براین اساس در بودجه‌های سالانه‌ای که برای سازمان دامپزشکی در نظر گرفته می‌شود، ردیف مشخصی برای کنترل بیماری‌ها و تامین واکسن وجود دارد.

وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی از محل اعتبارات موجود خود حدود ۲۰۰ میلیارد تومان واکسن خریداری کرده است، گفت: براساس تعاملات صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان دامپزشکی توانست حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار ویژه و خارج از بودجه جاری خود دریافت کند تا واکسن‌های موردنیاز دامداران به‌موقع تامین شود و این واکسناسیون به‌صورت رایگان انجام خواهد شد.

‌معاون وزیر جهاد ادامه داد: بیماری تب برفکی یک بیماری ویروسی و بسیار مسری است که می‌تواند از طریق عوامل مختلف از جمله جابه‌جایی دام، فرآورده‌های دامی یا حتی وسایل و تجهیزات آلوده به‌صورت مکانیکی منتقل شود.

وی با بیان اینکه واردات دام می‌تواند یکی از مسیرهای احتمالی انتقال باشد، اما تنها عامل نیست، گفت: در مورد سویه جدید همه مسیرها در حال بررسی است و نتایج نهایی بعد از انجام آنالیزهای آزمایشگاهی و تطبیق داده‌ها اعلام خواهد شد.

