باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کوین هاست، مدیر شورای اقتصاد ملی کاخ سفید، امروز جمعه اعلام کرد که تاثیر تعطیلی مستمر دولت بر اقتصاد آمریکا به دلیل طولانی شدن مدت آن، بسیار بدتر از حد انتظار بوده است.

هاست در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس بیزنس آمریکا اظهار داشت: «مشخص شد که تاثیر این [تعطیلی] بر اقتصاد، به دلیل اینکه برای مدت طولانی ادامه یافته، جدی‌تر از چیزی است که پیش‌بینی می‌کردیم.»

در همین راستا، کرولاین لیویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، روز سه‌شنبه گذشته اعلام کرده بود که بخش گردشگری آمریکا به دلیل ادامه تعطیلی دولت، تاکنون چهار میلیارد دلار ضرر کرده است.

لیویت در یک کنفرانس مطبوعاتی ادعا کرد: «اقتصاد گردشگری آمریکا به دلیل تعطیلی دولت توسط دموکرات‌ها، تاکنون ۴ میلیارد دلار از دست داده است.» وی افزود که شرکت‌های بزرگ هواپیمایی آمریکا، از جمله یونایتد، دلتا، امریکن ایرلاینز و ساوث وست، از طرح جمهوری‌خواهان برای تامین موقت مالی دولت و پایان دادن به این تعطیلی حمایت کرده‌اند.

تعطیلی دولت آمریکا از اکتبر گذشته و به دلیل ناکامی کنگره در تصویب بودجه سال مالی جدید (که در ماه اکتبر هر سال آغاز می‌شود) شروع شد. این وضعیت به معنای توقف فعالیت مؤسسات کلیدی دولت است که به بودجه مستقیم کنگره وابسته هستند. این بحران که در سال‌های اخیر چندین بار تکرار شده، منجر به فلج شدن امور دولتی به استثنای خدمات ضروری مانند بهداشت و پست می‌شود.

پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی به استفاده از این فرصت برای کاهش تعداد کارمندان دولتی اشاره کرده بود، در حالی که شورای اقتصاد ملی هشدار داده بود که ادامه تعطیلی ممکن است هفتگی حدود ۱۵ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا هزینه تحمیل کند.

منبع: اسپوتنیک