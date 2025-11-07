مدیر شورای اقتصادی کاخ سفید اعلام کرد که تاثیر منفی تعطیلی طولانی‌مدت دولت بر اقتصاد آمریکا بسیار بدتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کوین هاست، مدیر شورای اقتصاد ملی کاخ سفید، امروز جمعه اعلام کرد که تاثیر تعطیلی مستمر دولت بر اقتصاد آمریکا به دلیل طولانی شدن مدت آن، بسیار بدتر از حد انتظار بوده است.

هاست در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس بیزنس آمریکا اظهار داشت: «مشخص شد که تاثیر این [تعطیلی] بر اقتصاد، به دلیل اینکه برای مدت طولانی ادامه یافته، جدی‌تر از چیزی است که پیش‌بینی می‌کردیم.»

در همین راستا، کرولاین لیویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، روز سه‌شنبه گذشته اعلام کرده بود که بخش گردشگری آمریکا به دلیل ادامه تعطیلی دولت، تاکنون چهار میلیارد دلار ضرر کرده است.

لیویت در یک کنفرانس مطبوعاتی ادعا کرد: «اقتصاد گردشگری آمریکا به دلیل تعطیلی دولت توسط دموکرات‌ها، تاکنون ۴ میلیارد دلار از دست داده است.» وی افزود که شرکت‌های بزرگ هواپیمایی آمریکا، از جمله یونایتد، دلتا، امریکن ایرلاینز و ساوث وست، از طرح جمهوری‌خواهان برای تامین موقت مالی دولت و پایان دادن به این تعطیلی حمایت کرده‌اند.

تعطیلی دولت آمریکا از اکتبر گذشته و به دلیل ناکامی کنگره در تصویب بودجه سال مالی جدید (که در ماه اکتبر هر سال آغاز می‌شود) شروع شد. این وضعیت به معنای توقف فعالیت مؤسسات کلیدی دولت است که به بودجه مستقیم کنگره وابسته هستند. این بحران که در سال‌های اخیر چندین بار تکرار شده، منجر به فلج شدن امور دولتی به استثنای خدمات ضروری مانند بهداشت و پست می‌شود.

پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی به استفاده از این فرصت برای کاهش تعداد کارمندان دولتی اشاره کرده بود، در حالی که شورای اقتصاد ملی هشدار داده بود که ادامه تعطیلی ممکن است هفتگی حدود ۱۵ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا هزینه تحمیل کند.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: تعطیلی دولت آمریکا ، دولت ترامپ
مسدود شدن ۴ میلیارد دلار بودجه برنامه کمک غذایی برای ۴۲ میلیون آمریکایی کم‌درآمد
ترامپ رکورد طولانی‌ترین تعطیلی دولت در آمریکا را شکست
تعطیلی ۳۶ روزه دولت آمریکا رکورد زد؛ اقتصاد متوقف و میلیون‌ها کارمند بی‌حقوق
بحران در آسمان آمریکا؛ دولت ترامپ هزاران پرواز را لغو کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
هر چی آمریکا ضعیف تر بشه احتمال جنگ جهانی سوم کمتر میشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ترامپ و دولتمندان امریکایی .اصولا جز یک درصدی ها هستند و اصلا درک درستی از فقر و فلاکت 99 درصدی ها ندارند
به اینخاطر از مردم مایه میگذارند.نه از خودشان
بخاطر اینکه در انتخابات اتی رای بیاورند و تقصر را به گردن یکدیگر میاندازند ..در اصل
مقصر ترامپ است که میخواهد کمک غذایی 50 میلیون امریکایی زیر خط فقر را قطع کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
بهتر چون اینجوری گرفتار خودشونن و وقت نمیکنن کسی رو تحریم کنن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
بهتر چون اینجوری وقت نمیکنه جنگ افروزی کنه و خونریزی راه بندازه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
با این اخبار بحران اقتصادی مردم ایران درمان نمیشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
هر چی آمریکا بیشتر تضعیف بشه برای دنیا بهتره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۰۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
همه دنیا رو بجران ورداشته
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
یواش یواش مردم آمریکا هم صدایشان در می آید بیخودی نیست ترامپ به پلیسها آموزش واکنش سریع وضد شورش میبینند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
تا مادامی که دلار در مجامعه بین الملل ارز اول مبادلات هستش بی معنیه این حرفا
Finland
ناشناس
۲۰:۰۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
خسارت تعطیل نبودن دولت ما از تعطیل بودن دولت اونا بیشتره.
